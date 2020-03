Domenica 8 marzo alle 12:30, allo Stadio Ennio Tardini di Parma si disputerà Parma-SPAL. Il match sarà valevole per la 26esima…

Serie A, Parma-SPAL: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 8 marzo alle 12:30, allo Stadio Ennio Tardini di Parma si sfideranno Parma e SPAL. Il match sarà valevole per la 26esima giornata di Serie A.

Il Parma, che attualmente si trova nono in classifica con 35 punti, nell’ultimo match disputato ha vinto in casa del Sassuolo per 0-1. I crociati sono reduci da due vittorie, un pareggio e due ko nell’ultimo periodo.

La SPAL occupa l’ultima posizione in classifica con 15 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro la Juventus per 1-2. Gli estensi arrivano a questo derby da cinque sconfitte nelle ultime altrettanto partite.

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi tre incontri fra le due formazioni, la SPAL ha fatto registrare 3 vittorie.

Il Parma arriva all’appuntamento con la quinta miglior difesa (30 reti subite), mentre la SPAL ha la quarta peggior retroguardia (44 gol subiti), il peggior attacco (19 reti) e la quinta peggior differenza reti (-25).

Le probabili formazioni di Parma-SPAL

PARMA (4-3-3): Colombi, Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Hernani, Brugman, Kurtic, Kulusevski, Cornelius, Gervinho Allenatore: Roberto D’Aversa

SPAL (4-3-3): Berisha, Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca, Missiroli, Valdifiori, Castro, Valoti, Petagna, Di Francesco Allenatore: Luigi Di Biagio

Lo scontro sarà diretto dal signor Luca Pairetto, che sarà assistito dai guardalinee Fabiano Preti e Giovanni Baccini. Al VAR ci saranno Aleandro Di Paolo e l’assistente Mauro Vivenzi.

Le quote di Parma-SPAL

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.07, mentre il successo ospite è quotato 3.68. Per quanto riguarda il pareggio, infine, la quota è 3.44.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Parma-SPAL potrà essere vista in esclusiva in diretta su DAZN.

