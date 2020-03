Condividi su

Serie A, Sassuolo-Brescia: probabili formazioni, pronostico e quote

Sassuolo-Brescia è uno dei match della 26esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto lunedì 9 marzo alle 18:30 al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Il Sassuolo, che adesso occupa la posizione numero 13 in classifica, è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Parma per 0-1. I neroverdi sono reduci da tre successi, un pareggio e un ko nelle ultime cinque.

Il Brescia staziona in penultima posizione in classifica con 16 punti e arriva dalla sconfitta in casa contro il Napoli per 1-2. Per la Leonessa un pari e quattro ko nell’ultimo periodo.

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi nove scontri diretti fra le due compagini, il Brescia ha fatto registrare 3 vittorie, 2 sconfitte e 4 pareggi.

Il Brescia si presenta alla sfida con la terza peggior difesa (46 reti subite), il terzo peggior attacco (22 gol) e la quarta peggior differenza reti (-24).

Le probabili formazioni di Sassuolo-Brescia

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnanelli, Locatelli, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo Allenatore: Roberto De Zerbi

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella, Bisoli, Dessena, Tonali, Bjarnason, Zmrhal, Balotelli Allenatore: Diego Lopez

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Gianluca Manganiello, che sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri e Stefano Alassio. Addetti al VAR saranno Gianpaolo Calvarese e l’assistente Stefano Liberti.

Le quote di Sassuolo-Brescia

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.74, quella ospite 4.71 e il pareggio, infine, a 3.86.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Sassuolo-Brescia potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

