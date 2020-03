Presso lo Stadio Via Del Mare di Lecce, alle 15:00 di domenica 1 marzo, va in scena Lecce-Atalanta. Il match sarà valevole…

Condividi su

Serie A, Lecce-Atalanta: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso lo Stadio Via Del Mare di Lecce, alle 15:00 di domenica 1 marzo, va in scena Lecce-Atalanta. Il match sarà valevole per la 26esima giornata di Serie A.

Il Lecce, che oggi occupa la sedicesima posizione in classifica con 25 punti, è reduce dalla sconfitta in trasferta contro la Roma per 4-0. I salentini sono reduci da tre successi e due ko nelle ultime settimane.

L’Atalanta è in quarta posizione con 45 punti e la scorsa settimana non ha giocato il suo match contro il Sassuolo. Per la Dea tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le statistiche del match

Il Lecce arriva all’appuntamento con la peggior difesa (49 reti subite) e la peggior differenza reti (-17), mentre l’Atalanta ha il miglior attacco (63 gol) e la seconda miglior differenza reti (+31).

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Lecce-Atalanta

LECCE (4-3-2-1): Vigorito, Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni, Petriccione, Deiola, Majer, Mancosu, Barak, Lapadula Allenatore: Fabio Liverani

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Hateboer, Caldara, Palomino, Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata Allenatore: Gian Piero Gasperini

Il direttore di gara sarà il signor Davide Massa, che sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Schenone e Filippo Valeriani. Addetti al VAR saranno Luigi Nasca e l’assistente Salvatore Longo.

Le quote di Lecce-Atalanta

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 7.84, mentre la vittoria degli ospiti è quotata a 1.36. Il pareggio è invece a 5.27.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Lecce-Atalanta potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]