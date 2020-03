Condividi su

Serie A, Juventus-Inter: probabili formazioni, pronostico e quote

Juventus-Inter è il big match della 26esima giornata di Serie A. Calcio d’inizio previsto domenica 8 marzo alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

La Juventus, che adesso si trova in testa alla classifica a 60 punti, proviene dalla vittoria in trasferta contro la SPAL per 1-2. Per la Vecchia Signora tre vittorie e due sconfitte il ruolino di marcia recente.

L’Inter è in terza posizione in classifica con 54 punti, e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro la Lazio con il risultato di 2-1. Due vittorie, due pari e un ko lo score dei nerazzurri nelle ultime cinque.

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime dieci partite fra le due compagini, la Juve ha fatto registrare 6 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi.

La Juventus arriva all’appuntamento con la terza miglior difesa (24 reti subite), il quarto miglior attacco (48 gol) e la quarta miglior differenza reti (+24), mentre l’Inter ha la miglior difesa (22 reti al passivo), il terzo miglior attacco (49 gol all’attivo) e la terza miglior differenza reti (+27).

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Ronaldo Allenatore: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, Lautaro Allenatore: Antonio Conte

La partita sarà diretta dal signor Marco Guida, che sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Ciro Carbone. Addetti al VAR saranno Paolo Mazzoleni e l’assistente Giacomo Paganessi.

Le quote di Juventus-Inter

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.25, mentre la vittoria degli ospiti è quotata a 3.41. Per quanto riguarda il pareggio, infine, la quota è 3.23.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Juventus-Inter potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

