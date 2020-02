Allo stadio St. James’ Park di Newcastle upon Tyne, sabato 29 febbraio alle 16:00 va in scena Newcastle-Burnley. La partita…

Premier League, Newcastle-Burnley: probabili formazioni, pronostico e quote

Allo stadio St. James’ Park di Newcastle upon Tyne, sabato 29 febbraio alle 16:00 va in scena Newcastle-Burnley. La partita sarà valida per la 28esima giornata di Premier League.

Il Newcastle ora occupa la posizione numero 14 in classifica con 31 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Crystal Palace per 1-0. I magpies arrivano all’incrocio del weekend da una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque.

Il Burnley adesso si ritrova in decima posizione con 37 punti e proviene dalla vittoria in casa contro il Bournemouth per 3-0. Per i clarets quattro successi e un pari negli ultimi cinque incontri.

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime sette partite fra le due formazioni, il Burnley ha fatto registrare 2 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi.

Il Newcastle arriva all’appuntamento con il secondo peggior attacco (24 gol) e la peggior differenza reti (-17).

Le probabili formazioni di Newcastle-Burnley

NEWCASTLE (4-4-2): M. Dubravka, J. Lascelles, Fabian Schar, Danny Rose, F. Fernandez, N. Bentaleb, A. Saint-Maximin, S. Longstaff, Isaac Hayden, M. Almiron, Joelinton Allenatore: Steve Bruce

BURNLEY (4-3-3): Nick Pope, J. Tarkowski, C. Taylor, P. Bardsley, Ben Mee, A. Westwood, Jack Cork, J. Hendrick, D. Mcneil, J. Rodriguez, Matej Vydra Allenatore: Sean Dyche

Il direttore di gara sarà il signor Andy Madley, che sarà coadiuvato dagli assistenti Simon Beck e Adrian Holmes. Al VAR presenti Jarred Gillett e l’assistente Stephen Child.

Le quote di Newcastle United-Burnley

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.66, mentre quella degli ospiti 2.91. Il pareggio, infine, si attesta a 3.14.

