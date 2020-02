Condividi su

Premier League, Watford-Liverpool: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso lo stadio Vicarage Road di Watford, sabato 29 febbraio alle 18:30 si disputerà Watford-Liverpool. Lo scontro sarà valido per la 28esima giornata di Premier League.

Il Watford è in penultima posizione a 24 punti ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Manchester United per 3-0. Gli hornets hanno racimolato due pari e tre sconfitte nell’ultimo periodo.

Il Liverpool chiaramente ha ancora il comando delle operazioni in classifica con 79 punti ed è reduce dalla vittoria in casa contro il West Ham per 3-2. Nelle ultime cinque partite, per i reds sono arrivate altrettante vittorie.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci incontri fra le due squadre, il Liverpool ha fatto registrare 8 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio.

Il Watford arriva all’appuntamento con il terzo peggior attacco (24 reti) e la quarta peggior differenza reti (-19), mentre il Liverpool ha la miglior difesa (17 gol subiti), il secondo miglior attacco (64 reti) e la miglior differenza reti (+47).

Le probabili formazioni di Watford-Liverpool

WATFORD (4-4-2): Ben Foster, C. Cathcart, Craig Dawson, Adam Masina, C. Kabasele, A. Doucoure, E. Capoue, Will Hughes, R. Pereyra, G. Deulofeu, Troy Deeney Allenatore: Nigel Pearson

LIVERPOOL (4-3-3): A. Becker, T. Alexander-Arnold, A. Robertson, V. Van Dijk, Joe Gomez, Fabinho, G. Wijnaldum, Naby Keita, M. Salah, Sadio Mane, R. Firmino Allenatore: Jürgen Klopp

L’arbitro sarà il signor Michael Oliver, che sarà assistito dai guardalinee Stuart Burt e Simon Bennett. Gli addetti al VAR saranno Mike Dean e l’assistente Darren Cann.

Le quote di Watford-Liverpool

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 7.62, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 1.43. Il pareggio si attesta invece a 4.83.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]