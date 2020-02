Condividi su

Primera Division, Leganés-Alavés: probabili formazioni, pronostico e quote

Leganés-Deportivo Alavés sarà il uno dei match della 26esima giornata di Primera Division. Calcio d’inizio previsto sabato 29 febbraio alle 18:30 presso l’Estadio Municipal de Butarque di Leganés.

Il Leganés staziona in penultima posizione con 19 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Celta Vigo per 1-0. Per i pepineros un successo, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite giocate.

L’Alavés attualmente occupa la posizione numero 14 in classifica con 30 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro l’Athletic Bilbao per 2-1. Per El Glorioso due vittorie, un pari e due sconfitte gli ultimi risultati.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, il Leganés ha fatto registrare 3 vittorie, 1 sconfitta e 6 pareggi.

Il Leganés arriva all’appuntamento con il peggior attacco (18 reti) e la quarta peggior differenza reti (-19).

Le probabili formazioni di Leganés-Alavés

LEGANÉS (5-4-1): Juan Soriano, C. Awaziem, K. Omeruo, U. Bustinza, R. Rosales, D. Siovas, K. Rodrigues, Javi Eraso, Recio, Ruben Perez, G. Carrillo Allenatore: Javier Aguirre

DEPORTIVO ALAVÉS (5-3-2): F. Pacheco, Rodrigo Ely, V. Laguardia, Ruben Duarte, Ximo Navarro, Martin, Aleix Vidal, V. Camarasa, Manu Garcia, Lucas Perez, Joselu Allenatore: Asier Garitano

L’arbitro sarà il signor Juan Martínez Munuera, assistito dai guardalinee Diego Barbero Sevilla e César Manuel Noval Font. Al VAR ci saranno Alfonso J. Álvarez Izquierdo e l’assistente Iñigo Prieto López De Cerain.

Le quote di Leganés-Deportivo Alavés

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.08, quella dei visitanti è quotata 4.25 e il pareggio, infine, 3.02.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]