Primera Division, Granada-Celta Vigo: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso l’Estadio Nuevo Los Cármenes di Granada, alle 21:00 di sabato 29 febbraio, si disputerà Granada-Celta Vigo. Il match sarà valido per la 26esima giornata di Primera Division.

Il Granada occupa la nona posizione in classifica a 36 punti ed è reduce dalla vittoria in trasferta contro l’Osasuna per 0-3. Per gli andalusi tre vittorie e due ko negli ultimi cinque incontri.

Il Celta Vigo si trova adesso in diciassettesima posizione in classifica con 24 punti e proviene dalla vittoria in casa contro il Leganés per 1-0. I galiziani sono reduci da due successi, due pareggi e un ko nelle ultime cinque partite.

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci incontri fra le due formazioni il Celta Vigo ha fatto registrare 6 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi.

Il Celta possiede il terzo peggior attacco (22 reti) e la peggior differenza reti (-12).

Le probabili formazioni di Granada-Celta Vigo

GRANADA (5-4-1): Rui Silva, D. Meneses Duarte, Carlos Neva, G. Sanchez Barahona, D. Foulquier, Victor Diaz, Y. Herrera, M. Gonalons, D. Machis, R. Soldado, C. Fernandez Luna Allenatore: Diego Martínez

CELTA VIGO (4-3-3): Ruben Blanco, Hugo Mallo, J. Murillo, N. Araujo, Lucas Olaza, Okay, Fran Beltran, Denis Suarez, Rafinha, F. Smolov, Iago Aspas Allenatore: Óscar García

L’arbitro sarà il signor Guillermo Cuadra Fernández, che sarà assistito dai guardalinee Teodoro Sobrino Magan e Juan José López Mir. Al VAR saranno operativi Ricardo De Burgos Bengoechea e l’assistente Roberto Díaz Pérez Del Palomar.

Le quote di Granada-Celta Vigo

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.83, quella ospite è quotata a 2.71 e il pareggio, infine, è a 3.07.

