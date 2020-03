Condividi su

Primera Division, Espanyol-Atlético Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 1 marzo alle 16:00, al RCDE Stadium di Barcellona si sfideranno Espanyol e Atlético Madrid. La partita sarà valida per la 26esima giornata di Primera Division.

L’Espanyol ora occupa l’ultimo posto in graduatoria con 19 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Valladolid per 2-1. Per i pericos una vittoria, due pareggi e due ko nelle ultime cinque.

L’Atlético Madrid attualmente si ritrova in terza posizione in classifica con 43 punti ed è reduce dalla vittoria in casa contro il Villarreal per 3-1. I colchoneros arrivano a questa sfida da due vittorie, due pari e una sconfitta negli ultimi cinque match disputati.

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole agli ospiti: negli ultimi dieci incontri fra le due squadre, l’Atlético ha fatto registrare 5 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi.

L’Espanyol arriva all’appuntamento con la peggior difesa (44 reti subite), il quinto peggior attacco (22 gol) e la quinta peggior differenza reti (-22), mentre l’Atlético Madrid ha la seconda miglior retroguardia (18 reti al passivo) e la quinta miglior differenza reti (+10).

Le probabili formazioni di Espanyol-Atlético Madrid

ESPANYOL (4-3-3): Diego Lopez, Javi Lopez, D. Vila, B. Espinosa, L. Cabrera, V. Sanchez, Sergi Darder, Marc Roca, J. Calleri, Lei Wu, A. Embarba Allenatore: Pablo Machín

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Jan Oblak, S. Vrsaljko, Stefan Savic, Felipe, Renan Lodi, T. Partey, Vitolo, Saul Niguez, Koke, Angel Correa, A. Morata Allenatore: Diego Simeone

Le quote di Espanyol-Atlético Madrid

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 4.40, mentre il successo dei visitanti è quotato 2.03. Per quanto riguarda il pareggio, infine, la quota è 3.07.

