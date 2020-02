Condividi su

Sorteggio Europa League 2020: ottavi di finale, orario e dove vedere

Sorteggio Europa League 2020 per gli ottavi di finale, ci siamo: oggi, venerdì 28 febbraio 2020, è il giorno. Roma e Inter, rispettivamente qualificatesi ai danni del Gent (1-1 in Belgio, ma i capitolini hanno difeso l’1-0 dell’andata) e Ludogorets (2-1 per i nerazzurri in un Meazza deserto e surreale), conosceranno le loro avversarie. Via ogni paletto che c’era stato per i sedicesimi: potranno incontrarsi anche squadre della stessa nazione e quindi potrebbe esserci anche un derby tutto italiano.

Sorteggio Europa League: orario e dove vederlo in diretta tv e streaming

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League si terrà oggi, venerdì 28 febbraio 2020, alle ore 13 a Nyon. Come anticipato possono incontrarsi le squadre dello stesso Paese e non ci saranno teste di serie. Insomma, l’Europa League entra davvero nel vivo. Gli incontri si disputeranno a metà marzo: l’andata si giocherà giovedì 12 e il ritorno una settimana dopo, giovedì 19. Gli orari delle gare saranno spalmati tra le 19 e le 21, come avvenuto per i sedicesimi.

Partite a porte chiuse Serie A: quali sono e come avere il rimborso

Il sorteggio può essere visto in diretta sintonizzandosi su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (203), oppure in streaming usufruendo dell’apposito servizio Sky Go.

Europea League 2020: le squadre qualificate agli ottavi di finale

Ecco le squadre qualificate agli ottavi di finale di Europa League:

Inter (ITA);

(ITA); Roma (ITA);

(ITA); Manchester United (ENG);

Wolverhampton (ENG);

Glasgow Rangers (SCO);

Siviglia (SPA);

Getafe (SPA);

Bayer Leverkusen (GER);

Wolfbsurg (GER);

Istanbul Basaksehir (TUR);

Copenhagen (DAN);

Basilea (SVI);

Olympiacos (GRE);

LASK (AUS);

Shakhtar Donetsk (UCR);

Eintracht Francoforte (GER) o Salisburgo (AUS).

L’incontro tra Eintracht Francoforte e Salisburgo è stato rinviato per maltempo al pomeriggio di oggi, quindi solo oggi si saprà chi tra le due squadre si qualificherà agli ottavi di finale.

Oltre al derby tricolore, altre squadre da evitare sono il Manchester United, il Siviglia e le squadre tedesche. Più abbordabili (anche se in Europa non si può mai dire) squadre come Lask, Basilea o Istanbul Basaksehir. Attenzione alle insidie Shakhtar e Wolverhampton.

Sorteggio Europa League 2020: gli ottavi di finale

Ecco gli accoppiamenti usciti dal sorteggio degli ottavi di Europa League 2020.

(Dati in aggiornamento)

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]