Red: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Stasera, 28 febbraio 2020, alle 21:20 su Italia 1 andrà in onda Red. Il thriller del 2010, basato sull’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hammer, è stato diretto da Robert Schwentke, regista tedesco noto per aver firmato pellicole come Flightplan – Mistero in volo, un amore all’improvviso, R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà, The Divergent Series: Insurgent e Der Hauptmann.

La commedia d’azione, distribuita da Medusa Film e sceneggiata da Erich e Jon Hoeber, ha potuto contare sulle musiche di Christophe Beck, la fotografia di Florian Ballhaus mentre il montaggio è stato affidato a Thom Noble. L’opera inoltre ha ottenuto una candidatura a Golden Globes e incassato al botteghino in Italia 2,8 milioni di euro nelle prime quattro settimane di proiezione. Ma vediamo insieme la sinossi di Red!

Red: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Red segue le vicende di Frank Moses, ex agente della CIA che, ritiratosi a vita privata, conduce una tranquilla e serena esistenza a Cleveland. L’uomo inoltre si sente spesso al telefono con Sarah, impiegata che contatta ogni giorno. La routine del protagonista viene sconvolta quando improvvisamente un commando cerca di eliminarlo senza tuttavia riuscirci.

Temendo che anche la sua amica possa subire un agguato, Frank la rapisce e affida al suo vecchio capo Joe Matheson. Ben presto Moses viene a sapere che è proprio la CIA ad aver assoldato il sicario Cooper per eliminarlo a causa di alcune informazioni riservate di cui è a conoscenza. Inoltre l’uomo Non è il solo ad essere finito nel mirino dell’intelligence ma anche i suoi colleghi Marvin e Gabriel sono in pericolo. Come finirà Red?

Il cast del film

In Red Bruce Willis interpreta Frank Moses mentre Mary-Louise Parker è Sarah Ross. John Malkovich veste i panni di Marvin Boggs, Morgan Freeman quelli di Joe Matheson ed Helen Mirren è Victoria Winslow. Inoltre Karl Urban recita la parte di William Cooper, Brian Cox quella di Ivan Simanov e Julian McMahon è il vice presidente Stanton.

Hanno partecipato al film anche Richard Dreyfuss nel ruolo di Alexander Dunning, Rebecca Pidgeon in quello di Cynthia Wilkes ed Ernest Borgnine che è Henry. Infine James Remar indossa le vesti di Gabriel Singer, Emily Kuroda quelle di Mrs. Chan e Jaqueline Fleming è Marna.

