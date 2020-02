Condividi su

Pensioni ultima ora: importo assegno marzo più basso, per chi?

Pensioni ultima ora: spesso parliamo degli scenari previdenziali del nostro Paese. Di ciò che accadrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni ad esempio a proposito di Quota 100 (criticata anche recentemente dalle istituzioni europee) o di quale impostazione seguirà la prossima riforma pensionistica. Quota 100 è la misura introdotta dal Governo Conte e attualmente in vigore che consentirà sino al 31 dicembre 2021 di andare in pensione ai lavoratori con 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Mentre sullo sfondo resta la riforma Fornero che molti intendono superare ma ancora non è stata individuata una riforma che consenta maggiore flessibilità e sia allo stesso tempo sostenibile.

In questo caso, nell’articolo, affrontiamo un ambito temporale molto più contenuto. Infatti vediamo di seguito cosa succederà agli assegni pensionistici di coloro che riscuoteranno l’assegno nel mese di marzo.

Pensioni ultima ora, cosa succede a marzo

Il tema centrale riguarda eventuali trattenute Irpef. Di conseguenza per alcuni gli importi delle pensioni di marzo potrebbero essere inferiori. E ciò accadrà per coloro che hanno versato meno imposte Irpef rispetto a quanto dovuto nel 2019. Potranno registrare importi meno bassi anche per coloro che vedranno applicata l’addizionale comunale in acconto per il 2020 con un importo ridotto fino al mese di novembre. Ma non solo. Per il calcolo Irpef 2019 pagata mensilmente che se dovesse risultare inferiore a quanto dovuto verrà decurtata dalla pensione di marzo. E per le trattenute fiscali per i pensionati titolari di prestazioni a sostegno del reddito come assegno sociale o integrazione al minimo che però hanno avuto più di quanto spettava.

Gli esclusi

Pensioni ultima ora – Al contrario ci saranno pensionati che potrebbero vedere anche leggermente aumentata la pensione del mese di marzo. In quali casi? Come riferisce il sito money.it può succedere che siano effettuati dei rimborsi nel caso in cui 2019 siano state versate somme superiori a quanto dovuto.

Infine vediamo chi è escluso dalle trattenute: pensioni di invalidità civile; pensioni e assegni sociali; prestazioni che non prevedono una tassazione (come ad esempio le prestazioni riservate alle vittime del terrorismo).

