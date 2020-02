Condividi su

Frosinone-Salernitana: probabili formazioni, quote e pronostico

Uno degli incontri della ventiseiesima giornata di Serie B è Frosinone-Salernitana, che si disputa sabato 29 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Stirpe.

Il Frosinone pensa solo alla Serie A. La classifica dice terzo posto, alle spalle solo dell’ormai irraggiungibile Benevento e di quel Crotone (a pari punti) nuovamente vivo che ieri ha sbancato il Comunale di Chiavari sconfiggendo l’Entella. I ciociari sono in un periodo di grazia – come dimostrano i cinque successi consecutivi – e non hanno certo voglia di fermarsi proprio sul più bello. Una squadra rivelatasi diesel, ma che ha tutto per cercare ed ottenere nuovamente il salto di categoria, obiettivo mai nascosto anche quando le cose ad inizio stagione non andavano bene.

Di fronte ci sarà però una Salernitana agguerrita e anch’essa con sogni di gloria non di poco conto. Il quinto posto a quattro lunghezze di distanza dal secondo fa ben sperare i campani, alla ricerca di una nuova stabilità di risultati che gli permetta di insediarsi il più in alto possibile. La trasferta odierna è proibitiva, ma non bisogna fare nessun tipo di calcolo: serve la miglior prestazione per ottenere punti allo Stirpe, laddove proprio solo il Crotone lo scorso 26 dicembre è riuscito a portare a casa l’intero bottino di punti. Per i granata, nelle ultime cinque partite di campionato sono arrivate tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Le probabili formazioni di Frosinone-Salernitana

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Dionisi, Novakovich

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Dziczek, Kiyine, Lopez; Giannetti, Jallow

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in Frosinone-Salernitana la vittoria dei padroni di casa viene offerta a 1.80, il pareggio a 3.25 e la vittoria degli ospiti a 5.00. Tra le altre quote annoveriamo l’Over 1.5 a 1.34, l’Over 2.5 a 2.06, l’Under 3.5 a 1.25 e l’Under 2.5 a 1.70. Infine abbiamo la quota Goal a 1.88 e il No Goal a 1.81.

Trattasi di un match quindi delicato e che vede favoriti gli ospitanti. A discapito della classifica, entrambe non segnano tanto ma gli ospiti subiscono con una certa regolarità. Un 1X+Under 3.5 a 1.50 potrebbe essere una giocata interessante.

