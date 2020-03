Condividi su

Eredivisie, Ajax-Az Alkmaar: probabili formazioni, quote e pronostico

Tra gli incontri calendarizzati nella 25esima giornata di Eredivisie spicca il meglio che il calcio olandese può offrire in questo momento, ossia il big match Ajax-Az Alkmaar, rispettivamente prima e seconda forza del campionato. Lo scontro diretto verrà disputato domenica 1 marzo a partire dalle ore 20.00, nella cornice dell’Amsterdam Arena.

L’Ajax è reduce da un amaro giovedì di coppa in cui non ha staccato il pass utile per gli ottavi dell’Europa League, subendo così una clamorosa eliminazione che si aggiunge alla beffa già ricevuta in Champions in un girone non certo proibitivo. Inutile la vittoria di misura per 2-1 sul Getafe, che all’andata si era imposto per 2-0. La squadra di Ten Hag dovrà esser in grado di eliminare le scorie della cocente delusione in vista di una partita che potrebbe dire molto sul proseguo della stagione: una vittoria spedirebbe la diretta contendente al titolo a -6. Il ruolino di marcia casalingo dei lancieri è devastante: sono undici le vittorie all’attivo, a fronte di una sola sconfitta, con 40 gol realizzati e solo 6 quelli raccolti in fondo dal sacco. Numeri da brividi che dimostrano quanto sia determinante il sostegno del pubblico biancorosso, il quale più che mai dovrà essere un fattore in un momento tanto delicato.

Analogamente alla capolista, l’Az Alkmaar è stato eliminato dalla competizione europea del giovedì per mano degli austriaci del Lask Linz, usciti vincitori per 2-0 dopo l’1-1 dell’andata in Olanda. A differenza dei lancieri, però, i ragazzi di Arne Slot non ricoprivano i panni di potenziali favoriti all’interno della competizione; l’eliminazione sicuramente ha destato dispiacere nell’ambiente, ma l’umore non è sicuramente sotto i tacchi, considerando il fatto che l’Az, contro le previsioni, sta lottando per il titolo che non riesce ad alzare al cielo dalla stagione 2008-2009. Al fine di continuare a mettere pressione alla corazzata campione in carica, servirà uscire dal campo con un risultato positivo, obiettivo difficile ma possibile avendo l’Az il miglior score esterno dell’Eredivisie.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Probabili formazioni di Ajax-Az Alkmaar

AJAX (4-2-3-1): Onana; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Martinez; Promes, Van de Beek, Babel; Tadic

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Bizot; Svensson, Leeuwin, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjo, Clasie; Stengs, De Wit, Idrissi; Boadu



Le quote e il pronostico del match

Per Ajax-AZ Alkmaar, i bookmakers quotano la vittoria casalinga a quota 1.50, il pareggio a 4.55 e la vittoria esterna a 5.60. L’Over 2.5, come preventivabile, si attesta ad una quota bassa di 1.40, l’Under 2.5 invece a 2.65. Il segno Goal vale una quota di 1.53, mentre il No Goal si trova a 2.29.

Consigliabile la scommessa 1X+Over 2.5 a 1.65, dato che si preannuncia una partita con diversi gol.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]