Condividi su

PSV-Feyenoord: probabili formazioni, quote e pronostico

PSV-Feyenoord sarà il lunch match della 25esima giornata di Eredivisie. Si giocherà domenica 1 marzo alle ore 14:30, presso il Philips Stadion di Eindhoven.

Match d’alta classifica, quello tra Psv e Feyenoord, che promette sicuramente spettacolo. Si affronteranno infatti la terza e la quarta della classe, separate da un solo punto in campionato (Feyenoord 46- PSV 45).

I padroni di casa del PSV, però, pur essendo quarti in campionato stanno disputando sicuramente una stagione al di sotto delle aspettative, sin qui. Soprattutto per il valore della propria rosa, i biancorossi dovranno mettere una marcia in più in questa seconda parte di stagione. In questa sfida, i ragazzi di Faber andranno a caccia del quarto successo consecutivo in campionato, a dimostrazione del loro grande momento di forma. Accantonata ormai la sconfitta esterna contro l’Ajax di quattro giornate fa, il morale del gruppo sembra essere ora alle stelle.

Il Feyenoord, dal canto suo, è in una condizione a dir poco mostruosa. Reduci da sette successi consecutivi contando tutte le competizioni, gli uomini di Advocaat non avranno certo intenzione di interrompere questo magnifico cammino, che li ha portati li dove stanno meritando di essere, ovvero in terza posizione. Ghiotta occasione, quindi, quella di avere la possibilità di distaccare ulteriormente i diretti avversari e di dimostrare la loro superiorità.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di PSV-Feyenoord

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Rodriguez; Rosario, Hendrix; Ihattaren, Thomas, Gakpo; Lammers

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Karsdorp, Edgar Ié, Senesi, Malacia; Toornstra, Kokcu, Fer; Berghuis, Bozenik, Haps

Quote e Pronostico del match

La sfida del girone di andata ha regalato la vittoria al Feyenoord per 3-1.

I bookmakers favoriscono i padroni di casa, con la loro vittoria (1), data a 1,90. Il pareggio (X) si attesta a 3.80 e la vittoria degli ospiti (2), invece, viene stimata a 3.70. Tra le altre quote, vediamo il Goal a 1.45 e il No Goal a 2.55.

Proprio il Goal è la giocata che vi consigliamo per questa partita, che si prospetta all’insegna dello spettacolo.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]