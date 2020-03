Condividi su

Serie B, Pescara-Ascoli: probabili formazioni, quote e pronostico

Domenica 1 marzo si svolgerà l’incontro Pescara-Ascoli, valido per la 26esima giornata di Serie B. Fischio d’inizio stabilito alle ore 21.00 allo Stadio Adriatico-Cornacchia. Partita affidata all’arbitro Marinelli di Tivoli.

Il Pescara di Legrottaglie necessita assolutamente di punti dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in cui il sodalizio abruzzese è stato annichilito dal Crotone col parziale finale di 4-1. Nel match contro l’Ascoli, si presenta una buona possibilità di ottenere una vittoria che li allontanerebbe momentaneamente dalla zona bassa della classifica. La squadra potrà contare sul’appoggio dello stadio Adriatico, dove però fino ad ora il Delfino non ha conseguito i punti che ci si aspettava: solamente 17 sui 39 disponibili. Serve un cambio di marcia tra le mura amiche se si vuole sperare nell’avvicinamento ai posti che valgono i playoff, una zona di classifica che più si addice agli obiettivi di inizio stagione rispetto al dodicesimo posto attuale.

Dall’altro lato del campo vi sarà l’Ascoli, il quale non ha cambiato ritmo alla propria stagione nonostante il recente arrivo del tecnico Stellone. La squadra arriverà con meno fatica sulle gambe rispetto agli avversari, considerato il rinvio del match contro la Cremonese della settimana passata. Nell’ultima partita disputata, i marchigiani hanno subito una sconfitta per 3-1 contro lo Spezia e si trovano in quattordicesima posizione, con la zona playout distante solo una lunghezza. Fare punti fuori casa non sarà semplice: i numeri ci segnalano una difficoltà evidente dei bianconeri nell’ottenere risultati utili lontano dal Del Duca, dove hanno ottenuto solo il 25% dei punti conseguiti in campionato.

Probabili formazioni di Pescara-Ascoli

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Scognamiglio, Bettella, Del Grosso; Memushaj, Palmiero, Busellato; Clemenza, Galano; Maniero

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Eramo, Petrucci, Cavion; Morosini; Scamacca, Trotta

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in vista di Pescara-Ascoli il Pescara è leggermente favorito per la vittoria finale che si trova a quota 2.10, con il pareggio a 3.15 e la vittoria dell’Ascoli a 3.75. Segni Under e Over 2,5 equilibratissimi, rispettivamente quotati 1.80 e 1.90. Per quanto riguarda Goal e No goal, il primo si attesta a quota 1.70, mentre il secondo è a 2.00.

Partita che si prospetta equilibrata: l’X2+Under 4.5 a 1.82 potrebbe essere una scommessa vincente.

