Sta per arrivare sul catalogo di Netflix una nuova serie tv che combina il genere horror fantasy con quello del thriller: stiamo parlando di Shadow and Bone

Condividi su

Shadow and Bone: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

Sta per arrivare sul catalogo di Netflix una nuova serie tv che combina il genere horror fantasy con quello del thriller: stiamo parlando di Shadow and Bone. Lo show si basa sulla saga di romanzi nati dalla penna di Leigh Bardugo; in particolare i due libri verranno mescolati in un’unica storia adattata al piccolo schermo. La serie tv vedrà quindi personaggi diversi attori su un palcoscenico dello stesso universo affrontare avventure soprannaturali in pieno stile fantastico. Per la prima stagione sono stati commissionati 8 episodi e, sebbene la durata di quest’ultimi non sia stata dichiarata, ci aspettiamo puntate ricche di contenuti e soprattutto sorprendentemente avvincenti. Le riprese di Shadow and Bone sono terminate da poco, dunque è probabile che il debutto dello show arrivi entro la fine di quest’anno. Non appena ci saranno notizie più specifiche al riguardo provvederemo ad aggiornarvi.

Ricordiamo che al momento Netflix non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti nel catalogo del colosso streaming sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi alla piattaforma.

In attesa di scoprire il futuro della serie tv, proviamo a gettare luce su quella che potrà essere la trama e scopriamo insieme quali sono i nomi degli attori che andranno a comporre il cast.

Shadow and Bones: la trama

Come su scritto, la trama di Shadow and Bone abbraccia la storia di due saghe differenti di libri: nella prima, omonima, la storia si evolve a partire da una terra inventata, Ravka, in cui una piana oscura, popolata da creature malvagie, spacca in due la nazione. Una giovane guerriera, in cui si nasconde un misterioso potere, avrà in mano le sorti della sua terra.

Nella seconda saga, che prende il nome di Six of Crows ci troviamo nella città inventata di Ketterdam in cui il criminale Kaz Brekker riceverà un compito più difficile del previsto. Quest’ultima storia, tuttavia, è ambientata in un’epoca differente rispetto alla prima. In ogni caso, nella serie tv le due trame convergeranno in un unico plot; ecco la sinossi ufficiale dello show rilasciata proprio da Netflix:

“In un mondo spaccato in due da un’imponente barriera di eterna oscurità, dove mostruose creature banchettano sulla carne umana, una giovane soldato scopre un potere che potrebbe finalmente unire il suo paese. Ma mentre si sforza per affinare il suo potere, forze pericolose complottano contro di lei. Criminali, ladri, assassini e santi sono in guerra ora e ci vorrà molto più che la magia per sopravvivere.“

Chicago Med 6: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Shadow and Bone e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jessie Mei Li veste i panni della protagonista Alina Starkov; Ben Barnes ricopre invece il ruolo del generale Kirigan; Amita Suman e Freddy Carter saranno invece due criminali membri di una gang. Ad accompagnarli nel cast: Archie Renux; Kit Young; Sujaya Dasgupta; Danielle Galligan; Daisy Head; Simon Sears.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]