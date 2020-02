Condividi su

Baby 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Netflix è pronto a rilasciare sul suo catalogo la terza stagione di una serie tv di successo interamente italiana: stiamo parlando di Baby. Sebbene il colosso streaming non si sia ancora espresso per quanto riguarda una data di debutto ufficiale, è probabile che vedremo lo show sulla piattaforma entro l’autunno di quest’anno. In ogni caso, la terza stagione di Baby conterà 6 episodi (stesso numero dei capitoli precedenti) dalla durata di circa 45 minuti ciascuno; per i fan, tuttavia, c’è una brutta notizia: il terzo ciclo della serie tv sarà l’ultimo, per cui la storia dei ragazzi dei Parioli sta per raggiungere il suo epilogo.

Ricordiamo che al momento Netflix ha tolto la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita: per poter accedere ai titoli presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti resi disponibili dal colosso e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Baby, è disponibile un teaser della terza stagione: lo proponiamo qui di seguito.

Baby | Annuncio Stagione 3 | Netflix

Baby 3: la trama

Al momento non ci sono anticipazioni papabili su quella che sarà la storia della terza stagione di Baby; tuttavia possiamo estrapolare qualcosa basandoci su quanto accaduto negli eventi che hanno caratterizzato il finale del secondo ciclo di episodi: Damiano si è reso conto della vita segreta di Chiara dopo aver scoperto sul computer del padre una cartella contenente fotografie della ragazza che frequentava uomini di un alto ceto sociale.

Per quanto concerne Ludovica, invece, si scopre che il suo stalker è stato assoldato da Fiore e non possiamo fare altro che chiederci quali conseguenze avrà ciò all’interno della terza stagione. L’appuntamento, in data da destinarsi, sarà quasi certamente per l’autunno 2020.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Baby e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Benedetta Porcaroli veste i panni di Chiara; Alice Pagani nel ruolo di Ludovica; Riccardo Mandolini è Damiano; Giuseppe Maggio interpreta Fiore; Brando Pacitto veste i panni di Fabio; Mirko Trovato nel ruolo di Brando; Chabeli Sastre Gonzales è Camilla; Lorenzo Zurzolo veste i panni di Niccolò; Claudia Pandolfi nel ruolo di Monica; Galatea Ranzi interpreta Elsa; Massimo Poggio veste i panni di Arturo; Isabella Ferrari nel ruolo di Simonetta.

