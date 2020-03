Condividi su

Serie B, Livorno-Frosinone: Probabili formazioni, quote e pronostico

Uno dei match della 27esima giornata di Serie B è Livorno-Frosinone, programmato per martedì 3 marzo alle ore 21.00 allo Stadio Armando Picchi. Incontro sulla carta impari vista la siderale differenza di classifica delle due sfidanti.

I padroni di casa stanno attraversando una stagione da incubo che li vede ultimissimi in graduatoria con il misero bottino di 17 punti a -10 dalla zona playout. Una piccola boccata di ossigeno è arrivata nella giornata di campionato appena trascorsa, in cui i toscani hanno espugnato il campo del più quotato Chievo con il risultato di 0 a 1 grazie alla rete di Ferrari, trovando una vittoria che mancava da 14 partite e che coincide anche con la prima gioia esterna. Serve infilare un filotto di vittorie se si vuole centrare un’improbabile salvezza, ogni altro risultato diverso dai 3 punti servirebbe a poco.

Gli ospiti, al contrario dei prossimi avversari, vivono un’ottima situazione di classifica ed occupano il secondo posto. I 18 punti conquistati nelle ultime 6 partite confermano come, probabilmente, la squadra ciociara sia la più in forma della competizione cadetta. I ragazzi dell’ex leggenda rossonera Nesta hanno confermato una grande solidità difensiva, già mostrata nel corso della stagione, chiudendo 5 delle 6 partite sopracitate con il risultato di 1 a 0 ed una per 2 a 0. Inoltre, una fase di non possesso così efficace riesce a compensare una fase offensiva che non produce una mole di gol elevata: sono 31 i gol realizzati e 19 quelli subiti. Sarà importante non incappare in un passo falso per mantenere la seconda posizione, che permetterebbe di evitare la bagarre dei playoff.

Probabili formazioni di Livorno-Frosinone

Livorno (3-4-3): Plizzari; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Del Prato, Luci, Awua, Porcino; Marras, Ferrari, Murilo.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rodhen, Maiello, Haas, D’Elia; Novakovich, Dionisi.

Quote e pronostico della sfida

Quote sull’esito finale che, nei vari bookmakers, pendono leggermente a favore del Frosinone quotato a 2.30, la vittoria interna del Livorno è data a 3.40, il pareggio a 3.00. L’Under 2.5 si trova a quota 1.55, l’Over 2.5 invece molto alto a 2.35. Più equilibrio per le scommesse Goal e No Goal, che troviamo a 1.97 e 1.75.

Si potrebbe tentare la giocata in combo X2+Under 2.5 a quota 1.99, il Frosinone non subisce gol da 576 minuti ed il Livorno è una squadra tutt’altro che prolifica.

