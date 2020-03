Martedi 3 marzo allo stadio Arechi di Salerno si disputerà il match Salernitana-Venezia. L’inizio è in programma per le 21.00.

Serie B, Salernitana-Venezia: probabili formazioni, quote e pronostico

Tra gli incontri sorteggiati in calendario della 27esima giornata di Serie B vi è Salernitana-Venezia, una sfida che vede contrapposte la sesta e la quindicesima forza del torneo. La partita si svolgerà martedì 3 marzo dalle ore 21.00 allo Stadio Arechi di Salerno.

In casa Salernitana c’è voglia di ripartire al meglio dopo la sconfitta di misura per 0 a 1 contro il favorito e più attrezzato Frosinone di Nesta. Un passo falso che non ha nulla di clamoroso, se si pensa a quello che è l’obiettivo primario dei Granata, ossia la salvezza. L’acquolina però, si sa, vien mangiando e dopo aver agguantato la zona playoff, i ragazzi di Ventura non hanno intenzione di lasciarla tanto facilmente. L’ambizione è quella di trasformare una stagione fin qui oltre le aspettative in un percorso indimenticabile per città e tifosi, i quali come sempre sosterranno a gran voce la squadra provando a far valere il fattore casa, che sin qui ha contribuito ad ottenere 25 punti dei 39 totali.

Il Venezia, reduce dal pareggio per 1 a 1 col Cosenza, si presenta a Salerno forte dei 9 punti messi in cascina nelle ultime 6 partite, una media di 1.5 punti a partita che, se mantenuta, sarebbe sinonimo di salvezza e allontanerebbe lo spettro della zona playout, sulla quale i lagunari possiedono un vantaggio di una sola lunghezza. Al fine di strappare punti preziosi, la squadra Veneta dovrà disputare una prestazione attenta e gagliarda concedendo poco alla Salernitana, in una gara dove sarà fondamentale non subire gol, non potendo contare gli ospiti su una fase offensiva particolarmente prolifica. I ragazzi di Dionisi sono il secondo peggior attacco del campionato con 25 gol fatti, in compenso la difesa regge bene e con 28 subiti è la quarta del torneo.

Probabili formazioni di Salernitana-Venezia

SALERNITANA(3-5-2): Micai, Aya, Billong, Jarozinsky, Lopez, Capezzi, Akpa Akpro, Dzczcik, Cicerelli, Djuric, Jallow. All. Giampiero Ventura

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini, Fiordaliso, Riccardo, Casale, Molinaro, Maleh, Fiordilino, Caligara, Aramu, Longo, Capello. All. Alessio Dionisi

Quote e pronostico del match

Nei vari bookmakers il segno 1 si trova a quota 1.95, l’X a 3.10 ed il 2 a 4.40. Il No goal è a 1.70 e viene ritenuto più probabile del Goal a 2.00. Ancora più sbilanciate le giocate Under ed Over 2.5, rispettivamente a 1.55 e 2.30.

Una giocata ben quotata e da tentare potrebbe essere la multigol 2-3 a 1.97, difficile ci siano più di 3 gol mentre è più probabile ce ne siano almeno 2.

