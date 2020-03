Condividi su

Corona ultime notizie: contagiati oltre 1500, l’aggiornamento sulle vittime

Corona ultime notizie: il Covid-19 continua a farsi presente nel mondo, toccando moltissimi Paesi sparsi in diversi continenti. Anche negli Stati Uniti ci sono i primi contagiati e la Francia è dietro di noi in Europa. In Italia si continua ad aggiornare il bilancio dei contagiati e delle vittime: si è passati a oltre 1.500 casi, ma aumentano anche le persone guarite. Ecco i numeri aggiornati al 2 marzo, con riferimento ai dati ufficiali della Protezione Civile snocciolati nel pomeriggio di domenica 1° marzo 2020, e la ripartizione dei casi per regione.

Corona ultime notizie: bilancio contagiati e morti

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha parlato di oltre 1.500 persone contagiate, e più precisamente 1.577. Le vittime di coronavirus sono al momento 34, 5 nell’ultimo giorni, mentre in tutta Italia si annoverano 83 persone guarite. Borrelli ha poi spiegato che in totale, dall’inizio dell’emergenza i contagiati sono stati 1.694, mentre fa sperare il dato che registra l’incremento dei guariti di ben 33 unità. Sui 34 morti Borrelli ha poi precisato che “la dipendenza della morte dal coronavirus non è accertata per nessuno dei 34 casi”. In merito alle persone attualmente in cura, il 51% di loro è in isolamento domiciliare e senza sintomi, mentre il 41% è ricoverato e presenta sintomi. 140 persone, invece, di cui 106 in Lombardia, sono in terapia intensiva.

Corona ultime notizie: casi, vittime e guariti ripartiti per Regione

Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile, possiamo riassumere nella tabella seguente il numero aggiornato dei casi di coronavirus in Italia ripartiti per Regione.

Regione Contagi Persone guarite Vittime Lombardia 984 73 24 Emilia Romagna 285 0 8 Veneto 263 0 2 Piemonte 49 0 0 Liguria 25 4 0 Marche 25 0 0 Campania 17 0 0 Toscana 13 1 0 Sicilia 9 2 0 Friuli Venezia Giulia 6 0 0 Lazio 6 3 0 Abruzzo 5 0 0 Puglia 3 0 0 Umbria 2 0 0 Trentino Alto Adige 1 0 0 Basilicata 0 0 0 Molise 0 0 0 Sardegna 0 0 0 Valle d’Aosta 0 0 0

