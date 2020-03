Marie Curie: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce

Condividi su

Seppur con un certo ritardo, finalmente sta per approdare sul grande schermo Marie Curie. La pellicola biografica del 2016, in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 5 marzo 2020, è stata scritta e diretta da Marie Noëlle, regista e sceneggiatrice nota al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in The Anarchist’s Wife,Komm doch an den Tisch – Ein Fresco von Herbert Achternbusc e Ludwig II.

L’emozionante lungometraggio, distribuito da Valmyn e prodotto da P’Artisan Filmproduktion GmbH, Pokromski Studio, ha potuto contare sulle musiche di Bruno Coulais e la fotografia di Michal Englert. L’opera Inoltre al botteghino negli USA ha incassato 97,7 mila dollari. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Marie Curie!

Marie Curie: trama e anticipazioni del film. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, il film di Marie Noëlle uscirà al cinema il 5 marzo 2020. Il lungometraggio narra l’incredibile vita di Marie Curie, celebre scienziata polacca naturalizzata francese che vinse il Nobel ben due volte e in aree distinte ovvero la fisica e la chimica. La pellicola si sofferma in particolare sugli anni che vanno dal 1905, quando la geniale ricercatrice sì recò a Stoccolma per ritirare assieme al marito Pierre e ad Antoine Henri Becquerel l’ambito premio ottenuto grazie ai loro studi sulle radiazioni, al 1911, anno in cui la donna ricevette per la seconda volta l’illustre riconoscimento per aver scoperto il radio e polonio.



In questo arco di tempo tanti sono le gioie e dolori che sperimentò Marie Curie: morì l’adorato marito, assunse la cattedra di fisica generale alla Sorbona. Quest’ultimo evento, pur essendo fonte di grande soddisfazione, provocò non pochi problemi alla vedova che dovette fronteggiare un ambiente profondamente maschilista e pieno di pregiudizi. Con coraggio e determinazione la studiosa continuò le sue ricerche rivoluzionando per sempre la scienza.

Il cast completo del film

Protagonista della pellicola è Karolina Gruszka che interpreta Marie Curie. Arieh Worthalter veste i panni di Paul Langevin, Charles Berling quelli di Pierre Curie e Izabela Kuna è Bronia. Malik Zidi recita la parte di André Debierne, André Wilms quella di Eugène Curie e Daniel Olbrychski è Emile Amagat. Inoltre Marie Denarnaud ricopre il ruolo di Jeanne Langevin. Samuel Finzi quello di Gustave Téry e Piotr Glowacki è Albert Einstein. Hanno partecipato al film anche Jan Frycz nelle vesti di Ernest Solvay, Sabin Tambrea in quelle di August Gyldenstople e Sasha Crapanzano è Irène da bambina. Rose Montron è Irène quindicenne, Adele Schmitt interpreta Eve a sette anni ed Emma Pokromska è Eve a due anni. Edgar Sehr recita la parte di jean Langevin, Nikolaus Frei quella del Dr. Régaud e Artur Dziurman è Dean.

In Marie Curie Piotr Bartuszek e Aldona Bonarowskasono rispettivamente il re Gustavo di Svezia e la regina di Svezia mentre Klara Bielawka e Mariola Brycht sono due studentesse. Pawel Kleszcz recita la parte dello scienziato svedese, Wenanty Nosul quella del presidente dell’Accademia svedese e Jakub Kotynski è il ragazzo dell’hotel. Ksawery Szlenkier ricopre il ruolo del segretario, Michal Meyer quello di uno studente e Kondrad Bugai è il corriere. Infine Krzysztof Bochenel è il presidente dell’Accademia, Josef Brandmaier veste i panni di Aristide Briand, Christian Harting quelli del giornalista e Piotr Kondrat è il paziente. Completano il cast Tomasz Kowalski, Krzysztof Nowak nel ruolo dei membri dell’Accademia, Anna Thalbach e Nellie Talbach in quello di due donne nella folla, Philippe Vandendriessche che interpreta il fotografo e Mateusz Przybylski che recita la parte dello studente.

