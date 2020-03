Condividi su

Honey Boy: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce

Quando approderà al cinema Honey Boy? È questa la domanda che si pongono molti appassionati della Settima Arte. L’esordio sul grande schermo in Italia era stato fissato per il 27 febbraio 2020 salvo poi essere posticipato al 5 marzo. Tuttavia anche questa data non sembra certa in quanto al momento il film non risulta in uscita in nessuna sala.

L’opera tanto attesa è stata diretta da Alma Har’el, regista israeliana nota per aver lavorato dietro la macchina da presa in alcuni corti e documentari come Beirut: Elephant Gun, Paul Smith: The Reddest Herring, LoveTrue e Jellywolf. La sceneggiatura è stata scritta dall’attore Shia LaBeouf, anche protagonista del lungometraggio, e si basa su ricordi di eventi realmente vissuti dall’artista statunitense. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Honey Boy!

Come già detto in apertura di articolo, non è chiaro quando il film di Alma Har’el approderà al cinema sebbene alcuni siti segnalino come data d’uscita giovedì 5 marzo 2020. Il film racconta esperienze realmente vissute da Shia LaBeof e il titolo stesso Honey Boy deriva dal soprannome della sua infanzia. Protagonista dell’opera è Otis Lord, giovane attore dal passato tormentato che trova conforto psicologico nel cinema e nei suoi sogni ad occhi aperti.

La carriera artistica aiuta anche l’uomo a riavvicinarsi al padre, ex clown di Rodeo mentalmente instabile a causa della sua forte dipendenza dall’alcol che lo ha reso molto aggressivo e inaffidabile. Tra flashback e ritorni al presente, la pellicola narra l’ascesa al successo di Otis e il rapporto con il genitore che ha riversato sul figlio le sue delusioni influenzando così anche il percorso di vita del ragazzo.

Il cast del film

In Honey Boy Shia LaBeouf interpreta James Lort mentre Lucas Hedges è Otis Lort a 22 anni. Noah Jupe veste i panni di Otis Lort a 12 anni e Clifton Collins Jr. quelli di Tom.

Hanno partecipato al film FKA twigs nel ruolo di Little Q, Laura San Giacomo in quello della dott.ssa Moreno e Maika Monroe che è Sandra. Infine Natasha Lyonne recita la parte della mamma, Martin Starr quella di Alec e Byron Bowers è Percy.

