Elite 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il 13 marzo 2020 il catalogo Netflix si arricchisce di una nuova stagione di una delle serie tv spagnole di più grande successo: stiamo parlando di Elite. Lo show, dopo La Casa di Carta, è il più seguito di Spagna e il suo futuro è più che roseo. Con ogni probabilità, considerando le due stagioni precedenti, anche il terzo ciclo di episodi conterà 8 puntate dalla durata variabile di 45 e 55 minuti. L’appuntamento è dunque fissato per il 13 marzo sulla piattaforma streaming in ogni Paese in cui è disponibile il servizio; ricordiamo agli utenti che al momento Netflix non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter accedere ai titoli presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi alla piattaforma.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast della terza stagione di Elite, possiamo goderci il trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Elite - Stagione 3 | Trailer Ufficiale | Netflix

Elite 3: la trama

La trama della terza stagione di Elite è ancora oscura dal momento che non sono state rilasciate anticipazioni, sebbene il secondo ciclo di episodi sia terminato; quello che è certo è che i nostri protagonisti sono pronti al diploma e affrontare una nuova vita. Stando a quanto evince dal trailer, tuttavia, è probabile che il futuro dei ragazzi non sarà completamente rose e fiori, ma qualcuno potrebbe addirittura morire. Nel frattempo Polo è tornato a scuola e le dinamiche relazionali tra i ragazzi si complicheranno ulteriormente. Non resta che attendere il debutto dei nuovi episodi per scoprire cosa accadrà in futuro.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Elite e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jaime Lorente veste i panni di Fernando “Nano” García Domínguez; Itzán Escamilla nel ruolo di Samuel García Domínguez; Miguel Bernardeau è Guzmán Nunier Osuna; Arón Piper veste i panni di Ander; Ester Expósito nel ruolo di Carla Rosón; Mina El Hammani è Nadia Shana; Álvaro Rico interpreta Polo; Omar Ayuso veste i panni di Omar Shana; Danna Paola nel ruolo di Lucrecia “Lu” Montesinos Hendrich; Jorge Lopez è Valerio M; Georgina Amorós interpreta Cayetana G.; Claudia Salas veste i panni Rebeca P..

