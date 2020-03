In Two Point Hospital saremo messi a capo della gestione e creazione del nostro personalizzato ospedale. Dalla costruzione, piazzando e decidendo quali…

Two Point Hospital: caratteristiche videogioco e requisiti

Two Point Hospistal è il seguito spirituale del videogioco uscito nel 1997, Theme Hospital, sviluppato dai Bullfrog Productions. Vediamo insieme quali caratteristiche ha il gestionale dei Two Point Studios, approdato per la prima volta nel 2018 su computer ed ora uscito anche per Playstation 4 e Xbox One.

Le caratteristiche del bizzarro gestionale ospedaliero

In Two Point Hospital saremo messi a capo della gestione e creazione del nostro personalizzato ospedale. Dalla costruzione, piazzando e decidendo quali edifici inserire all’interno della mappa, alla gestione economica, cercando di rendere l’attività redditizia ed evitare la bancarotta. Il gioco presenta varie mappe di una contea e man mano che si avanzerà nel gioco aumenterà la difficoltà; guadagnando stelle (massimo tre per mappa) si sbloccheranno nuovi livelli e nuove caratteristiche. L’economia da seguire all’interno del gestionale è abbastanza accurata, imponendo al giocatore un limite necessario nella costruzione dei primi edifici onde evitare il fallimento.

In Two Point Hospital si possono assumere quattro tipologie di lavoratori: i medici e gli infermieri, che si occupano della gestione sanitaria, gli assistenti, che si occupano delle funzioni amministrative e di marketing e gli inservienti, i quali sono utili a tenere pulito l’edificio, fare manutenzione ai macchinari e addirittura cacciare i fantasmi dei pazienti morti in ospedale. Quest’ultima particolarità è una delle tante stranezze divertenti che avvengono all’interno del gioco: infatti, i pazienti che verranno per ricoverarsi nella struttura del giocatore saranno tutti affetti da strane, buffe e fantasiose malattie.

Ogni lavoratore può avere fino a un massimo di cinque specializzazioni e alcune possono essere acquisite tramite corsi di perfezionamento. Queste hanno la funzione di far svolgere ai nostri dipendenti determinate mansioni altrimenti inaccessibili, tipo esercitare determinate branche della medicina (per i dottori) o potenziare macchinari (per gli inservienti).

Ogni stanza ha una determinata dimensione, con un numero preciso di oggetti che può contenere ma possono essere espanse per aumentarne il valore e possono essere decorate con diversi oggetti che ne migliorano la funzionalità. Il gestionale prevede che i pazienti seguano uno schema realistico per arrivare alla guarigione. Da prima devono affidarsi al parere del medico di base e nel caso venga richiesto devono fare degli accertamenti; quando si avrà una chiara diagnosi potranno iniziare una terapia specifica. Bisognerà evitare che i pazienti provino disagi, del tipo evitando di assumere personale inutile ma allo stesso tempo cercando di essere parsimoniosi su certi servizi.

Two Point Hospital si può definire a tutti gli effetti il seguito spirituale di Theme Hospital, oltre al fatto che è stato sviluppato da ex dipendenti di Bullfrog Studios.

