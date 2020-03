Don Matteo 12: la trama, il cast e le anticipazioni della nuova puntata che andrà in onda stasera 3 marzo 2020 su Rai 1 dalle 21.25.

Don Matteo 12: trama e anticipazioni stasera 3 marzo 2020

La prima serata del martedì si apre all’insegna del buoni sentimenti con Don Matteo 12. L’amata fiction, in onda oggi 3 marzo 2020 dalle 21:25 su Rai 1, approda al suo settimo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente.

Continua quindi il successo della fortunata serie televisiva, seconda come longevità solo al Commissario Montalbano, che segue le avventure del parroco più famoso d’Italia sempre pronto a qualsiasi sacrificio pur di aiutare il prossimo. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Don Matteo 12!

Poche ore ci separano dalla nuova puntata di Don Matteo 12 intitolata Non rubare. Spoleto è sconvolta da una tragica notizia: il parroco ha trovato il corpo senza vita di una donna che sembra essere stata assassinata. Chiamate le forze dell’ordine e avvisata la famiglia della sconosciuta, viene organizzato il funerale a cui partecipa anche la figlia sedicenne della vittima, convinta che la madre fosse giunta in città in cerca della sorella gemella.

Nel frattempo è giunto il momento per Olivieri di riflettere sui sentimenti che prova per Sergio mentre Nino ed Elisa litigano a causa di Eugenio Nardi, padre di Marco e fin da subito interessato alla madre di Anna. Cecchini allora prova a far ingelosire la sua dolce metà fingendo di aver un flirt con l’affascinante attrice Elena Sofia Ricci che si trova per un breve soggiorno a Spoleto.

Il cast della fiction

Protagonista della serie televisiva è Terence Hill che interpreta Don Matteo. Nino Frassica veste i panni di Nino Cecchini, Simone Montedoro quelli di Giulio Tommasi e Maria Chiara Giannetta è Anna Olivieri. Maurizio Lastrico recita la parte di Marco Nardi, Nathalie Guetta quella di Natalina Diotallevi e Francesco Scali è Pippo Gimignani -Zarfati. Inoltre Sydne Rome ricopre il ruolo di Susi Dallara, Maria Sole Pollio quello di Sofia Gagliardi e Aurora Menenti è Ines la cava.

In Don Matteo 12 Pietro Pulcini nelle veste di Pietro Ghisono, Giorgia Surina in quelle di Bianca Venezia e Francesco Castiglione è Gianni Barba. Domenico Pinelli interpreta Romeo Zappavigna, Serena Iansiti è Sara Santonastasi. Infine Nadir Caselli ricopre il ruolo di Rosalia Cecchini e Pamela Villoresi in quello di Elisa Olivieri.

