Condividi su

Quando esce Windows 10X: funzioni, compatibilità e download

Sul mercato stanno per essere lanciati nuovi PC pieghevoli e per loro ci sarà un sistema operativo dedicato, ovvero Windows 10X. Si tratta di un’evoluzione del sistema operativo Windows 10, ma pensato appositamente per i personal computer pieghevoli (e forse anche per i PC a doppio schermo), con caratteristiche e funzioni che non si trovano nell’ordinario Windows 10.

Windows 10X: quando uscirà

Di modelli con doppio schermo (come l’Asus Zenbook Pro Duo e HP Omen X 2S) o con display flessibile (Lenovo ThinkPad X1 Fold o Dell Concept Duet) ne farà uscire anche Microsoft: per ora l’azienda di Redmond si sta focalizzando sui secondi modelli, visto che così saranno il Surface Neo e il Surface Duo, che però a bordo avranno OS Android. Sarà però Windows 10X la chiave di accesso per ottimizzare l’usabilità dei nuovi dispositivi con schermo flessibile che lasceranno un marchio molto importante nel 2020 e, soprattutto, nel 2021. Vista l’uscita di questi primi modelli a fine 2020, dunque, è probabile che vedremo Windows 10X già a partire da questo autunno.

Aggiornamento sicurezza rilasciato da Microsoft: le criticità

Windows 10X: funzioni e caratteristiche principali

Windows 10X sarà una versione evoluta dell’attuael sistema operativo pensata appositamente per i dispositivi pieghevoli, abbiamo detto. Ci saranno dunque delle differenze importanti a cui bisognerà abituarsi, come ad esempio all’addio di Start e alla comparsa del suo rimpiazzo, Launcher, la cui estetica ricorda molto quella che siamo abituati a vedere sui dispositivi mobile (e in effetti agli utenti Android il nome Launcher non sarà nuovo).

Windows 10X spiccherà anche per la sua versatilità, visto che si adatterà alla perfezione alla modalità di uso e di leggibilità del dispositivo da parte dell’utente. Sia che si utilizzi il PC come un tablet, sia che lo si pieghi come un libro, sia che venga usato come laptop, il sistema operativo si adatterà alla nuova postura, rivelandosi così molto versatile.

Altro aspetto importante e dissimile da Windows 10 è la durata degli aggiornamenti: Microsoft ha infatti annunciato che il download degli aggiornamenti durerà in media 90 secondi (ma tutto dipenderà anche dalla nostra velocità di connessione ovviamente).

Altra novità riguarda la sostituzione di Cortana, che sul nuovo OS non ci sarà, a meno di ripensamenti dell’ultima ora. Trovano invece posto il riconoscimento facciale e Windows Hello.

A livello estetico e tecnico ci saranno rispettivamente gli sfondi dinamici che variano in base alla luminosità o all’ora del giorno, nonché la presenza della connettività 4G/LTE e 5G.

Nuovo Microsoft Edge per Windows e Mac: novità e funzioni

Aggiornamenti sulla compatibilità

Microsoft ha annunciato che il nuovo OS per i PC pieghevoli sarà compatibile, oltre che con i prodotti made in Redmond naturalmente, anche con gli altri dispositivi prodotti da partner come Lenovo, Dell, HP e Asus.

Quanto costa Windows 10X?

Windows 10X dovrebbe essere rilasciato gratuitamente e quindi non dovrebbe esserci alcun costo di commercializzazione.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]