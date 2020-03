Condividi su

Spezia-Pescara: Probabili formazioni, quote e pronostico

Spezia-Pescara sarà la gara che chiuderà questo turno infrasettimanale di serie b, valevole per la 27esima giornata. Si giocherà mercoledì 4 marzo alle ore 21:00, presso lo stadio Alberto Picco.

Le Probabili Formazioni di Spezia-Pescara

Spezia: (Modulo 4-3-3), Scufett, Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza, Bartolomei, Maggiore, Mastinu, Bidaoui, Ragusa, Nzola.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Pescara: (Modulo 3-5-2), Fiorillo, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso, Zappa, Memushaj, Busellato, Clemenza, Crecco, Galano, Borrelli.

Allenatore: Nicola Legrottaglie

Come arrivano le due squadre

Padroni di casa che si trovano in quarta posizione in classifica, a quota 41 punti e a sole 5 lunghezze di distanza da quel secondo posto che vorrebbe dire promozione diretta, attualmente occupato dal Frosinone. Vietato sbagliare da qui alla fine per lo Spezia, dato che la squadra del coach Italiano non vince da 2 partite (di cui un pareggio e una sconfitta), avendo così rallentato, e non di poco, la rincorsa ai ciociari. Dati confortanti quelli che arrivano dalle statistiche delle partite disputate in casa dai liguri, con 7 vittorie in 13 partite giocate. Complessivamente 11 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte fin qui, nel torneo, per loro, con 37 reti segnate e 29 subite.

Troviamo invece il Pescara tranquillo a metà classifica (11esimo), con 35 punti e il destino nelle proprie mani. Con l’ottavo posto e quindi i play off distanti solo 2 punti (Chievo ottavo a 37 punti), è più che lecito per i ragazzi di Legrottaglie avere ambizioni promozione. Dipenderà infatti solo da loro dare continuità alla vittoria dell’ultimo turno, ottenuta contro l‘Ascoli, che ha invertito un brutto e pericoloso trend (3 sconfitte consecutive) che avevano avviato gli abruzzesi, da un po’ di tempo a questa parte. Da limare sicuramente la difesa, per questa squadra, che subisce davvero troppe reti, essendo la quarta difesa più battuta del torneo. Di contro il Pescara si dimostra molto prolifico in avanti, vantando il terzo miglior attacco del campionato. Vediamo così come reti segnate e subite si equivalgono: 38.

Le quote della sfida

Padroni di casa fortemente favoriti dai bookmakers, con l’1 a 1.75, il pareggio (X) a 3.30 e la vittoria degli ospiti (2) a 5.70.

Goal e no Goal che quasi si equivalgono, con il primo a quota1.85 e il secondo a 1.83

La nostra redazione premia le ambizioni dello Spezia, consigliandovi di giocare l’1.

