Sola al mio matrimonio: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Poche ore ci separano dall’esordio sul grande schermo di Sola al mio matrimonio. Il film drammatico, in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 5 marzo 2020, è stato diretto da Marta Bergman, regista e sceneggiatrice nota per aver lavorato dietro la macchina da presa nei documentari La ballade du serpent, Bucarest, visages anonymes, Kaleidoscope, lookin at life frames e Clejani.

L’emozionante pellicola, prodotta da Frakas Productions e distribuita da Cineclub Intrnazionale, ha potuto contare sulle musiche di Vlaicu Golcea, la fotografia di Jonathan Ricquebourg mentre il montaggio è stato affidato a Frédéric Fichefet. Ma vediamo insieme la sinossi di Sola al mio matrimonio!

Sola al mio matrimonio: trama e anticipazioni del film al cinema

Sola al mio matrimonio segue le vicende di Pamela, giovane rom con un personalità dirompente e poi incline a seguire le regole. Spirito libero e in cerca di nuove esperienze, la donna sogna un futuro diverso da quello desiderato dalle sue coetanee. Non è facile però cambiare vita per la ragazza che vive in una capanna con la madre ed ha una figlia piccola a cui badare. Insofferente alla routine fatta di stenti e responsabilità, la protagonista decide di abbandonare il mondo in cui è cresciuta.

Pamela si distacca quindi dalle tradizioni, da tutto ciò che ha significato fino a quel momento la sua esistenza e lascia la comunità in cui è nata. La giovane però non ha alcuna intenzione di separarsi dalla sua amata figlia ed escogita un piano: sposarsi in Belgio per offrire a lei stessa e alla sua piccola un avvenire migliore.

Il cast del film

In Sola al mio matrimonio Alina Serban interpreta Pamela mentre Tom Vermeir è Bruno. Rebeca Anghel veste i panni della bambina, Viorica Tudor quelli della nonna e Marian Samu è Marian.

Hanno partecipato al film anche Alexandra Dina nel ruolo della segretaria dell’agenzia matrimoniale, Maria Baciu in quello del candidata dell’agenzia matrimoniale e Dana Voicu che è la direttrice dell’agenzia. Adela Avram recita la parte dell’usuraia, Gabriel Horvath quella del giovane alle percussioni e Onu Niculae è l’uomo a GSM. Infine Lara Persain è la segretaria del liceo, Achille Ridolfi quella di David, Christophe Hermans è Eric mentre Mory Kourouma interpreta il capo del negozio di telefonia. Jonas Bloquet indossa le vesti di Jean-Loup, Didier Biot quelle dell’ispettore e Marie Denarnaud è la poliziotta. Completano il cast di Sola al mio matrimonio Johan Leysen nel ruolo del padre di Bruno e Karin Tanghe in quello della madre di Bruno.

