Bloodride: trama, cast e anticipazioni serie tv horror. Quando esce

Fan dell’horror gioite, pochi giorni ci separano dall’esordio di Bloodride. La tetra serie antologica, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix da venerdì 13 marzo 2020, è stata creata da Kjetil Indregardm e diretta da Atle Knudsen.

La fiction da brivido, il cui titolo originale è Blodtur, è il secondo show norvegese realizzato dal colosso dell’intrattenimento dopo Ragnarok, telefilm che prende spunto dalla mitologia norrena. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Bloodride!

Bloodride sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico. Nonostante l’horror sia considerato dai più un genere di nicchia, il lato oscuro della finzione scenica può contare su di un folto gruppo di appassionati e fedelissimi sempre in cerca di contenuti originali e stimolanti. Netflix conosce bene i gusti dei suoi abbonati e continuamente arricchisce il catalogo con opere da brivido come Hill House, Dracula, Slasher, Penny Dreadful e Marianne. Sono tante poi le pellicole dai toni cupi disponibili sulla piattaforma e tra queste ricordiamo i tre capitoli di Scream, The Ring, Final Destination, L’esorcista, La cosa e Insidious e World War Z.

Per quando riguarda Bloodride, come già detto in apertura di articolo la serie tv approderà su Netflix venerdì 13 marzo 2020. La serie televisiva norvegese si discosta dagli stilemi dell’horror americano e promette un mix di black humor e ambientazioni grottesche al limite dell’immaginabile. Per quanto riguarda la sinossi dell’opera sappiamo che la fiction narra sei storie collegate ad un autobus spettrale che trascina i protagonisti in un raccapricciante viaggio fatto di misteri, violenze ed oscuri segreti.

Il cast della serie tv

Del cast di Bloodride al momento sappiamo solo che recitano nella fiction Ine Marie Wilmann, Bjørnar Teigen ed Emma Spetalen Magnusson.

