Come va la Borsa ai tempi del coronavirus, gli ultimi dati

Oggi la Borsa rimbalza, come spesso capita dopo giorni di cali quasi continui. È un rimbalzo, comunque, inferiore all’1%, che chiaramente non riesce minimamente a compensare le perdite in atto dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Che come accaduto in tutte le crisi ha colpito innanzitutto i mercati finanziari.

Il FTSE MIB è sceso da un livello di quasi 25.500 il 19 febbraio a uno di 21.866 oggi, prima del piccolo rimbalzo. Sostanzialmente si è tornati ai livelli della correzione che vi era stata intorno ai primi 10 giorni di ottobre, quindi vanificando 4 mesi e mezzo di crescita. Poteva andare peggio e può ancora andare peggio.

È anche per questo che le previsioni si sono rivolte verso una crescita delle quotazioni dei beni rifugio. Come l’oro, o, da poco, anche il bitcoin. Tuttavia persino l’oro è stati all’inizio vittima delle vendite generalizzate in tutto il mondo. Ad aiutare il metallo giallo è stato invece il taglio di mezzo punto dei tassi d’interesse americani da parte della Fed. Taglio che appunto non ha convinto gli investitori di Borsa, anzi allarmati da una tale mossa, che ha dimostrato che la situazione è seria. Il coronavirus sta facendo veramente male all’economia. E in Italia?

In Borsa la Juventus soffre lo stop del calcio

Tra i titoli azionari che in Italia subiscono di più le conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus vi sono quelli delle squadre di calcio. E tra queste in particolare la Juventus, che sta perdendo il 4%, dopo le ultime decisioni sull’obbligo di partite a porte chiuse.

Sale della stessa percentuale invece Enel, che da diversi giorni sta recuperando quanto perso dopo il 20 febbraio. Al contrario continua il proprio crollo Banco BPM, che unisce guai propri alla crisi per il coronavirus.

Bene anche Poste Italiane. Il rimbalzo interessa di più aziende non direttamente toccate dall’emergenza coronavirus, anche se certo nessuno può essere immune.

A dare una mano è anche la reazione positiva di Wall Street alla vittoria di Biden al Super Tuesday. La strada per un vero recupero è però lunghissima

