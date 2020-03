Condividi su

Ultime notizie Corona: scuole chiuse in tutta Italia. Gli aggiornamenti

Ultime notizie Corona -- Scuole e Università chiuse da giovedì 5 marzo sino al 15 marzo 2020. La decisione è stata confermata nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzollina. Pertanto le scuole riapriranno, salvo ulteriori novità, lunedì 16 marzo 2020.

La decisione rientra tra le misure di contenimento del contagio da coronavirus e riguarda l’intero territorio nazionale. Per molti Atenei la soluzione saranno le lezioni online. Mentre per sessioni di esame e di laurea la linea prevalente al momento sembra più propendere per i rinvii. Per ogni informazione specifica consigliamo a studenti e soggetti interessati di consultare i siti internet delle singole scuole ed Università.

Ultime notizie Corona, la parole del ministro Azzollina

A far trapelare la notizia della chiusura delle scuole per prima era stata, nel corso della giornata, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzollina che aveva anticipato le intenzioni dell’esecutivo con queste parole: “Abbiamo chiesto al comitato tecnico-scientifico una valutazione, un parere, se lasciare aperte le scuole, se chiuderle, che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del Paese in questo momento. Questa decisione arriverà nelle prossime ore”.

Le ore di incertezza

Ultime notizie Corona -- Dopo le indiscrezioni sono seguite ore di incertezza circa le decisioni del governo.

Repubblica ha ricostruito gli eventi della giornata e ha evidenziato il vuoto informativo creatosi per alcune ore sull’argomento. “Oggi poco prima delle 14 fonti della presidenza del Consiglio dei ministri hanno confermato a Repubblica, alle agenzie di stampa e ai cronisti delle altre testate l’ufficialità della decisione di cui si parlava dalla serata di ieri, ovvero la chiusura delle scuole e delle università come misura per contenere la diffusione del coronavirus”. E nella ricostruzione arriva al tardo pomeriggio: “Da allora, e fino al momento in cui scriviamo, nessun altro esponente o addetto stampa del governo è intervenuto per confermare, smentire o chiarire la circostanza”.

Le parole del presidente del Consiglio Conte e del ministro Azzollina

Il video con le parole dei due esponenti di governo sui motivi che hanno spinto il governo a sospendere le attività didattiche sino a sabato 14 marzo 2020.

Coronavirus, dichiarazioni alla stampa del Presidente Conte e del Ministro Azzolina

Watch this video on YouTube

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]