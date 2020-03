Condividi su

Il matrimonio dei segreti: trama, cast e quando esce su Amazon Prime

È ufficiale, Il romanzo ad alta tensione Il matrimonio dei segreti diventerà un lungometraggio. L’Amazon Studios ha acquisito i diritti cinematografici per la realizzazione dell’opera che verrà adattata insieme alla Blossom Films dell’attrice hollywoodiana Nicole Kidman.

Dato il successo del libro, la pellicola sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico che attende con impazienza di veder prendere vita i personaggi nati dalla penna della scrittrice americana Samantha Downing. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Il matrimonio dei segreti!

Quando un romanzo diventa un bestseller subito si pensa a farne un lungometraggio e lo sa bene Amazon Studios che ne ha prontamente acquisito i diritti per l’adattamento cinematografico de Il matrimonio dei segreti. L’avvincente libro ha fatto impazzire milioni di persone in tutto il mondo travolte dall’appassionante sinossi dell’opera. Attualmente è in corso di pubblicazione in ben ventitré Paesi ed in Italia è distribuito da Newton Compton. Per quanto riguarda il cast e la data d’uscita della pellicola al momento non sono state divulgate informazioni ma probabilmente non passerà molto tempo prima che vengano fornite notizie sul film.

Il matrimonio dei segreti racconta le vicende di una coppia di coniugi che conduce una vita tranquilla e serena con i due figli. La storia d’amore tra i protagonisti è nata nel modo più semplice possibile: un incontro fortuito, grande passione e un legame così forte che in poco tempo ha portato i due a trasferirsi in una bella casa e mettere su famiglia. In sintonia l’uno con l’altro, marito e moglie condividono tutto. La complicità tra di loro è così forte da essere evidente anche all’esterno tanto da essere considerati da tutti il prototipo della coppia perfetta. A cementare ulteriormente l’unione è però una macabra passione: entrambi amano uccidere.

