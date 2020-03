Condividi su

Le Iene Show: anticipazioni e servizi stasera 5 marzo 2020

La prima serata del giovedì si apre all’insegna di scottanti temi di attualità e cronaca con Le Iene Show. La trasmissione satirica, in onda oggi 5 marzo 2020 dalle 21:20 su Italia 1, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento con tanti servizi esclusivi e interviste condotte con l’inconfondibile stile pungente degli inviati speciali.

A presentare il programma ci saranno Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei che potranno contare sugli spassosi commenti della Gialappa’s Band. Ma vediamo insieme cosa in serbo per noi Le Iene Show!

Tra poche ore vedremo il servizio di Alessandro De Giuseppe sui presunti finanziamenti per il sisma che colpì l’Emilia nel 2012 ricevuti per ricostruire le strutture danneggiate dal violento terremoto ma che sarebbero stati utilizzati per rimettere in sesto edifici già pericolanti molto prima del sisma.

L’inviato ha poi intervistato Marco Mattarelli, membro del Comitato verifica ricostruzione che ha messo in evidenza come ruderi vuoti prima della tragedia siano diventati successivamente ville e palazzi cosa che ha portato l’associazione ad ipotizzare che sia stato versato circa miliardo di euro non dovuto. Inoltre ascolteremo la preoccupante ipotesi di un geometra che al tempo si occupò delle pratiche per ottenere i finanziamenti.

Anticipazioni scherzo a Eva Grimaldi

Come di consueto, Le Iene Show alterneranno inchieste e servizi su problematiche particolarmente serie a momenti di grande divertimento.

Ogni settimana il programma organizza uno scherzo ad un personaggio famoso e questa volta gli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno scelto come vittima dell’inganno Eva Grimaldi, attrice sposata con l’attivista Imma Battaglia. Quest’ultima ha accettato di partecipare alla pantomima che metterà a dura prova il rapporto tra le due donne. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 italia 1.

