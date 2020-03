Condividi su

Pensioni ultime notizie: riforma Quota 100 e Fornero, rischi Coronavirus?

Sul fronte pensioni ultime notizie riguardano l’emergenza coronavirus, i cui effetti potrebbero ricadere anche sull’aspetto previdenziale e sulla riforma post-Quota 100 e post-Legge Fornero che il governo voleva attuare dopo essersi confrontato con i sindacati in una serie di tavoli di discussione. Il prossimo era previsto per venerdì 13 marzo e proprio durante questo incontro si sarebbe dovuto parlare delle risorse che sarebbero state messe in campo. Numeri, cifre e soldi per capire cosa si poteva fare e cosa no. Ma l’emergenza coronavirus ha fatto saltare i piani sotto molti lati e viste le pesanti ricadute dell’epidemia sull’economia, è possibile che l’incontro venga rimandato, così come la riforma pensioni.

Pensioni ultime notizie: spesa pensionistica non stabilizzata

Una volta che sarà superata l’emergenza sanitaria, infatti, l’Italia dovrà vedersela con un altro tipo di emergenza, che rischia di avere conseguenze altrettanto pesanti: quella economica. Considerando che, come riportato da Carlo Cottarelli, le proiezioni fatte dalla Ragioneria dello Stato riportano che la spesa pensionistica rispetto al Pil subirà un leggero incremento, intervenire in modo pesante sull’aspetto previdenziale non sarà più una necessità, perché l’aumento della spesa pensionistica in rapporto al Pil grave sostanzialmente su tutti gli altri campi in cui servono risorse e interventi.

Pensioni ultime notizie: emergenza coronavirus ed effetti sull’economia

Attuare una riforma dell’intero sistema pensionistico, pertanto, potrebbe portare ad aggravare la situazione dei conti pubblici, visto che l’obiettivo di stabilizzazione della spesa pensionistica non sembra essere raggiunto. Stando alle ultime prospettive, sembra che le misure e le disposizioni adottate per far fronte all’emergenza coronavirus possano condurre a un Pil minore che si tradurrà in perdite comprese tra 9 e 27 miliardi di euro. Si attendono comunque i numeri ufficiali e maggiore chiarezza sotto tutti gli aspetti, anche se è molto probabile che la riforma delle pensioni troverà il suo spazio più in là. Attendiamo aggiornamenti nelle prossime settimane.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]