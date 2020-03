Condividi su

Venezia-Crotone: probabili formazioni, quote e pronostico

Uno degli incontri in programma nella ventottesima giornata di Serie B è Venezia-Crotone, che si disputerà sabato 7 marzo alle ore 15:00 allo stadio Penzo.

I padroni di casa del Venezia vanno a caccia di punti fondamentali per la salvezza. Anche in questa stagione i lagunari stanno faticando più del dovuto e si trovano attualmente in piena zona playout: l’obiettivo è quindi quello della permanenza in cadetteria, ma una classifica così corta è anche facilmente ribaltabile. La sfida di questo weekend è tutt’altro che semplice, specie andando a vedere il rendimento casalingo dei veneti, uno dei peggiori dell’intero campionato.

Dall’altra parte, il Crotone sembra essersi ufficialmente rinsavito e occupa ora la seconda piazza in graduatoria alle spalle soltanto del sempre più irraggiungibile Benevento. I pitagorici sono reduci da quattro successi nelle ultime cinque partite, tre dei quali consecutivi e vogliono staccare una concorrenza che rimane sempre molto agguerrita. Non sarà facile, ma arrivare a marzo con uno slancio simile può significare parecchio: da ora in poi ogni partita vale più di tre punti.

Le probabili formazioni di Venezia-Crotone

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Felicioli, Cremonesi, Modolo, Molinaro; Lollo, Maleh, Fiordilino; Aramu; Montalto, Capello

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Crociata; Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta; Simy, Messias

Le quote e il pronostico del match

In vista di Venezia-Crotone, i bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa 3.25, il pareggio 3.15 e la vittoria degli ospiti 3.25. Troviamo inoltre l’Over 1.5 a 1.30, l’Over 2.5 a 1.93, l’Under 3.5 a 1.28 e l’Under 2.5 a 1.80. Infine, quota Goal a 1.70 e No Goal a 2.06.

Come detto, il Venezia non gode di un rendimento casalingo ottimale, avendo vinto al Penzo solo due volte, l’ultima delle quali addirittura lo scorso 9 novembre. Il Crotone ultimamente si destreggia bene in trasferta e un X2+Over 1.5 quotato a 1.75 è di conseguenza una giocata interessante.

