Juve Stabia-Spezia: probabili formazioni, quote e pronostico

Nelle ventottesima giornata di Serie B si disputerà Juve Stabia-Spezia. Il calcio d’inizio è previsto domenica 8 marzo alle ore 15:00 allo stadio Menti.

Gli ospitanti della Juve Stabia stanno attraversando un periodo di appannamento, dopo una rincorsa di un paio di mesi che li ha visti fuoriuscire prima dalla zona retrocessione e poi anche da quella playout. Un calo fisiologico ci può stare, ma è necessario non duri parecchio perché la classifica e le altre squadre, in questo finale di stagione, non fanno sconti a nessuno. Squadra in silenzio stampa e sfida proibitiva alle porte: il sempre caloroso pubblico di Castellammare avrà ancora una volta il compito di spingere al massimo le vespe verso la salvezza.

Lo Spezia ha avuto un calo durato due partite ma è tornato subito sulla retta via, necessario se ti stai giocando una promozione storica. Gli aquilotti sono in piena bagarre con l’obiettivo di tornare al secondo posto e sono dunque costretti a vincere in un campo parecchio ostico come il Menti, che nelle ultime settimane non viene espugnato facilmente.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Spezia

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Vitiello, Troest, Tonucci, Germoni; Addae, Calò, Mallamo; Canotto, Forte, Bifulco

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Maggiore, M.Ricci, Mastinu; Gyasi, Galabinov, Bidaoui

Le quote e il pronostico del match

Per Juve Stabia-Spezia, i bookmakers propongono la vittoria dei padroni di casa a 3.12, il pareggio a 3.10 e la vittoria degli ospiti a 2.38. Tra le altre quote annoveriamo l’Over 1.5 a 1.28, l’Over 2.5 a 1.92, l’Under 3.5 a 1.30 e l’Under 2.5 a 1.82. Infine, quota Goal proposta a 1.69 e No Goal a 2.07.

La Juve Stabia ha segnato almeno un gol nelle ultime cinque sfide casalinghe, lo Spezia è andato in rete nelle ultime quattro trasferte: la quota Goal può rivelarsi dunque una scelta azzeccata.

