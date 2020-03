Condividi su

Serie B, Empoli-Trapani: probabili formazioni, quote e pronostico

Sabato 7 marzo si disputerà la partita Empoli-Trapani, valida per il 28esimo turno di Serie B. Il match avrà inizio alle ore 15.00 allo Stadio Carlo Castellani.

L’Empoli viene da una pirotecnica vittoria per 2-3 in casa della Cremonese, utile a riagguantare l’ottava posizione che vale l’ultimo dei sei posti disponibili per i playoff. Sotto la gestione del tecnico Pasquale Marino, insediatosi il 26 gennaio dopo l’esonero di mister Roberto Muzzi, la squadra ha trovato nuova linfa vincendo cinque delle ultime sei partite giocate; unico scivolone la sconfitta per 0-1 contro la rivelazione Pordenone. Solo Benevento e Frosinone, prime due della classe, hanno fatto meglio nelle ultime settimane, con cinque vittorie e un pareggio. Gli azzurri proveranno ancora a conquistare i tre punti, sperando in qualche passo falso delle dirette concorrenti, così da recuperare punti sulle squadre che li precedono in classifica e metterne qualcuno di distanza rispetto a quelle che seguono.

Il Trapani essendo penultimo sta vivendo un altro tipo di campionato, quello della lotta per la sopravvivenza in categoria. Nel turno infrasettimanale ha nettamente sconfitto la Virtus Entella col risultato di 4-1. Se fino a poche giornate fa la permanenza in cadetteria sembrava un miraggio, adesso è diventata un obiettivo fattibile grazie ai cinque punti ottenuti nelle ultime tre giornate, che hanno avvicinato la zona playout a sole tre lunghezze e riacceso la speranza. I granata siciliani dovranno quantomeno riuscire a strappare un pareggio se vorranno mettere pressione alla Cremonese, attualmente sedicesima in graduatoria. La trasferta in terra toscana appare parecchio complicata, ma i ragazzi di Castori hanno poco da perdere e tutto da guadagnare.

Probabili formazioni di Empoli-Trapani

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Nikolau, Sierralta, Balkovec; Bandinelli, Ricci, Henderson; Bajrami, Mancuso, Tutino. All.: Marino.

Trapani (4-4-2): Kastrati; Luperini, Pagliarulo, Strandberg, Pirrello; Kupisz, Odjer, Taugordeau, Grillo; Biabiany, Pettinari. All.: Castori.

Quote e pronostico del match

Nei vari bookmakers, per Empoli-Trapani il segno 1 si trova a quota 1.78, l’X a 3.30 ed il 2 a 4.90. Il Goal è a 1.70 e viene ritenuto più probabile del No Goal a 2.00. Più equilibrate le giocate Under ed Over 2.5, rispettivamente a 1.90 e 1.80.

Tenuto conto dell’ottimo momento della squadra di casa, la scommessa 1+Over 1,5 potrebbe essere una soluzione da provare.

