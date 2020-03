Condividi su

Serie B, Frosinone-Cremonese: probabili formazioni, quote e pronostico

Nel prossimo turno di Serie B si disputerà Frosinone-Cremonese. Trattasi di due club con obiettivi e percorsi fin qui diametralmente opposti: l’inizio della partita è fissato alle ore 15.00 di sabato 7 marzo allo Stadio Benito Stirpe.

Il Frosinone, secondo in classifica, ha visto interrompersi la propria striscia di sei vittorie consecutive in seguito al pareggio conseguito contro il fanalino di coda Livorno, capace di fermare i leoni sul 2 a 2, violando così la seconda migliore retroguardia del torneo che non aveva concesso gol nelle precedenti sei giornate. Non si è però interrotta la fila di risultati utili messi in serie dai ciociari, che non perdono da nove partite. Mister Nesta ha confermato dinanzi alle telecamere come la gara disputata al Picchi non sia stata certo brillante, ma ha anche rimarcato la bravura dei propri ragazzi nel riuscire a recuperare due volte lo svantaggio e portare a casa un punto che muove la classifica. Sarà fondamentale tornare alla vittoria contro una squadra in forte crisi per essere certi di mantenere il margine di un punto sul Crotone.

Per la Cremonese, invece, si sta rivelando una stagione drammatica sportivamente parlando. Dai sogni di promozione del pre-campionato si è passati ad una realtà ben diversa, in cui i grigiorossi, sedicesimi in classifica, occupano uno dei due posti disponibili per accedere ai playout. Nell’ultima giornata è arrivata l’ennesima sconfitta per i lombardi, ancor più difficile da digerire dopo essere stati per due volte in vantaggio sull’Empoli, che poi si è imposto per 2-3. Alle porte la peggior partita possibile per riprendere la giusta marcia, in casa dei gialloazzurri toccherà realizzare una vera e propria mission impossible per una squadra che ha raccolto una sola vittoria negli ultimi 10 turni della competizione. In panchina esordirà mister Pierpaolo Bisoli.

Probabili formazioni di Frosinone-Cremonese

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, D’Elia; Dionisi, Novakovic

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Bianchetti, Claiton, Terranova; Zortea, Arini, Valzania, Gaetano, Migliore; Palombi, Ciofani

Quote e pronostico del match

Per Frosinone-Cremonese, i bookmakers quotano la vittoria casalinga a 1.65, il pareggio a 3.30 e la vittoria esterna a 6.20. L’Over 2.5 si attesta ad una quota di 2.10, l’Under 2.5 invece a 1.65. Il segno Goal vale una quota di 2.03, mentre il No Goal si trova a 1.70.

L’1+Under 4.5 a 1.90 potrebbe essere una giocata affidabile, considerando la differenza tecnica tra le due squadre e il fatto che i padroni di casa subiscano pochi gol.

