Penultimo match in programma della 28esima giornata di Serie B è Benevento-Pescara, con calcio d’inizio previsto per le ore 21.00 allo stadio Ciro Vigorito.

Condividi su

Serie B, Benevento-Pescara: probabili formazioni, quote e pronostico

La penultima gara in programma nella 28esima giornata di Serie B è Benevento–Pescara, che avrà inizio alle ore 21.00 di domenica 8 marzo. Teatro del match lo stadio Ciro Vigorito.

Per il Benevento di Filippo Inzaghi sono terminati gli aggettivi e i complimenti snocciolati fin qui per esaltare una stagione clamorosa. Una squadra quella campana, che continua ad essere affamata di vittorie, nonostante l’enorme vantaggio sulla seconda potrebbe lasciare spazio a un rilassamento. Al Ciro Vigorito arriva il Pescara, unica squadra fino ad ora in grado di battere la capolista con il risultato di 4-0 nel match d’andata in terra abruzzese. Da quel momento in poi si contano 15 vittorie e 3 pareggi per il gruppo giallorosso, che partita dopo partita è divenuto un vero e proprio schiacciasassi. La squadra di casa, come dimostrato, non ha certo bisogno di motivazioni, ma uno stimolo extra nella sfida in questione potrebbe essere dato dalla voglia di vendicare lo scalpo subito all’andata, unica macchia di una stagione che rasenta la perfezione.

Il Pescara staziona in decima posizione, protagonista di un percorso altalenante con buoni risultati alternati a frenate evitabili. La squadra adriatica è reduce dalla sconfitta in casa dello Spezia per 2-0 e deve immediatamente ritrovare punti preziosi, considerata una situazione di classifica piuttosto ambigua, dove la zona playoff è distante cinque punti, mentre il vantaggio sulla zona playout è di sole tre lunghezze. I prossimi impegni saranno decisivi per capire meglio su che versante si indirizzerà la stagione della squadra di mister Legrottaglie. Sicuramente, però, non sarà la prossima sfida una di quelle che dovrà dare risposte in tal senso: la cifra tecnica del Benevento è senza dubbio superiore e uscire eventualmente dal suo fortino con un risultato positivo sarebbe visto come un bonus inatteso. Una sconfitta invece non verrebbe probabilmente accolta come un dramma.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Probabili formazioni di Benevento-Pescara

BENEVENTO (4-2-3-1): Montipò; Tuia, Barba, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella; Improta, Viola, Kragl; Coda.

PESCARA (4-2-3-1): Fiorillo; Bettella, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Melengoni, Palmiero; Crecco, Galano, Clemenza; Maniero.

Quote e pronostico del match

I bookmakers per Benevento-Pescara vedono la formazione di casa favorita. La vittoria si attesta a quota 1.50, il pareggio a 3.90, mentre il colpo esterno del Pescara è a 7.00. Il Goal è quotato 1.78, il No Goal a 1.93. I segni Over e Under 2.5 si trovano rispettivamente a 2.05 e 1.68.

Un pronostico probabile e ben quotato è l’1+Over 2.5 a 2.25. Il Benevento cercherà di proseguire la sua marcia trionfale e scenderà in campo, come sempre, con una mentalità che ha come suo unico scopo la vittoria.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]