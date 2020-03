Cittadella-Pordenone: probabili formazioni, quote e pronostico

Probabili formazioni, quote e pronostico del match che aprirà la 28esima giornata di serie B, Cittadella-Pordenone, in programma sabato 7 marzo alle 14:30.

Sarà Cittadella-Pordenone il match che aprirà la 28esima giornata del campionato di Serie B. Si giocherà sabato 7 marzo alle ore 14;30 presso lo stadio Tombolato.

Match d’alta classifica quello che si disputerà tra queste due squadre, entrambe alla caccia del secondo posto valevole la promozione diretta in serie A. Le due squadre sono distaccate, infatti, da un solo punto in classifica: i veneti sono quinti con 43 punti, mentre i friulani settimi staccati di una lunghezza.

I padroni di casa del Cittadella sono reduci dalla vittoria esterna contro il Cosenza, avendo così totalizzato tredici punti in quattro gare (tre vittorie e un pareggio). Andando a questo ritmo, i veneti vedono avvicinarsi sempre più il secondo posto, occupato dal Frosinone, con 47 punti. Grande occasione questa, dunque, per accorciare ulteriormente le distanze e allontanare una diretta concorrente. Unica tegola per Venturato, l’assenza forzata della sua punta di diamante Diaw (per squalifica), alla quale necessariamente dovrà ovviare molto probabilmente con Stanco al suo posto.

Il Pordenone sembra aver rialzato definitivamente la testa e sembra essere concentrato per la volata finale. La promozione diretta dista adesso soltanto cinque punti e i friulani sono tornati fortemente a crederci, dopo un disastroso avvio del 2020 in cui avevano totalizzato due punti in sei partite. La vittoria contro la Juve Stabia riportata nell’ultimo turno di campionato, è valsa la seconda vittoria consecutiva. I ragazzi di Tesser che andranno quindi alla ricerca del tris in questo scontro diretto contro i veneti. Con Burrai squalificato, potrebbe subentrare Pasa a centrocampo.

Le probabili formazioni di Cittadella-Pordenone

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Stanco, Rosafio.

Allenatore: Roberto Venturato.

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Bassoli, Gasbarro; Misuraca, Pasa, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Bocalon.

Allenatore: Attilio Tesser.

Quote e Pronostico del match

I bookmakers in Cittadella-Pordenone favoriscono la vittoria della squadra di casa (1), quotandola a 2.00. Il pareggio tra le due squadre (X) lo troviamo a 3,30, con la vittoria esterna del Pordenone, (2) a 3.75. Quote interessanti quelle che riguardano, poi, il No Goal a 2.00 e il Goal, a 1.70.

Ed è proprio il Goal ciò che vi consigliamo di giocare, aspettandoci una partita altamente spettacolare.

