Probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per la 28esima giornata di serie B, Perugia-Salernitana, in programma sabato 7 marzo alle ore 15.

Condividi su

Perugia-Salernitana: probabili formazioni, quote e pronostico

Perugia-Salernitana, match valido per la 28esima giornata del campionato di serie B, si giocherà sabato 7 marzo alle ore 15:00 allo stadio Curi.

Il Perugia è in caduta libera, con le prestazioni che peggiorano di partita in partita. Adesso sono ben cinque le sconfitte consecutive in campionato, che hanno gettato il club in una situazione di profonda crisi. Persino il cambio d’allenatore sembra non essere servito, con Cosmi che sembra fare addirittura peggio di Oddo. Per questa squadra è arrivato il momento di svegliarsi, se si vogliono evitare i play-out. Un’occasione sicuramente da non mancare, quindi, questo match contro la Salernitana, la quale, benché in piena zona play-off, ha dimostrato spesso di concedere più di qualcosina in trasferta (anche se il fatto di giocare a porte chiuse potrebbe leggermente cambiare le carte in tavola). Cosmi si schiererà molto probabilmente con il 3-5-2, con Melchiorri e Iemmello favoriti per l’attacco.

La Salernitana arriva al match da sesta in classifica con 42 punti. I campani sono oggetto, come sempre accade in questa stagione, di opinioni contrastanti agli occhi degli spettatori. Se è vero infatti che la squadra si trova in piena zona play-off e che addirittura ha la possibilità di rincorrere quell’idilliaco secondo posto (occupato dal Frosinone con 47 punti) che varrebbe la promozione diretta, l’altra faccia della medaglia ci racconta di una squadra instabile, che si blocca quando ha la possibilità di spiccare il volo. Le ultime quattro partite fotografano la condizione altalenante del team di Ventura, con due vittorie e altrettante sconfitte alternate. Sarà questo finale di campionato a dirci se la Salernitana avrà superato gli “esami di maturità”, nel frattempo assisteremo a quello che si prospetta un match davvero equilibrato.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Perugia-Salernitana

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Sgarbi, Rajkovic, Falasco; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Greco, Di Chiara; Iemmello, Melchiorri.

Allenatore: Serse Cosmi

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Capezzi, Kiyine, Lopez; Cerci, Gondo

Allenatore: Gian Piero Ventura

Quote e pronostico della gara

I bookmakers per Perugia-Salernitana vedono la squadra di casa favorita per la vittoria e destinata quindi a spezzare il digiuno: l’1 è a quota 2.20, il pareggio (x), a 3:00 e la vittoria degli ospiti a 3.80.

La nostra redazione prova stuzzicarvi, in questa partita, con un pronostico rischioso. Vi consigliamo infatti, non solo di giocare l’X, ma di abbinarvi anche il risultato esatto, che per noi potrebbe essere 1-1, ovvero l’unico risultato che la Salernitana ha maturato ogni qualvolta ha pareggiato in stagione.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]