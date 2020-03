Domenica 8 Marzo va in scena il match Monopoli-Casertana, valido per la 30esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Serie C, Monopoli-Casertana: probabili formazioni, pronostico e quote

In casa Monopoli, dopo l’importante vittoria contro la Reggina, ha parlato il centrocampista Marco Piccinni: “A 32 anni ho solo voglia di arrivare più in alto possibile. La nostra forza è non avere obiettivi. Differente per Reggina, Bari e Ternana, che hanno notevoli pressioni. Confesso, però, che ora siamo ingolositi. La corsa con il Bari è uno stimolo in più. Sentire nella mia città apprezzamenti per il Monopoli è motivo di soddisfazione. Le sconfitte? Rode aver perso con Paganese e Sicula Leonzio, dove siamo stati un pizzico sfortunati. È anche una questione di caratteristiche: la nostra squadra è fatta soprattutto da grandi corridori che soffrono le barricate, ma ora si deve svoltare anche nel nostro stadio“.

Qui Casertana: il difensore Pasquale Rainone ha avuto il via libera per tornare in campo al fianco dei compagni con una maschera protettiva sul viso. i giocatori Laaribi e Santoro invece continuano il loro processo di recupero.

Monopoli-Casertana: le probabili formazioni

Monopoli (3-5-2): Antonino, Pecorini, De Franco, Maestrelli; Hadziosmanovic, Giorno, Piccinni, Tsonev, Donnarumma; Cuppone, Salvemini. A disposizione: Menegatti, Bozzi, Mercadante, Rota, Tazzer, Antonacci, Tuttisanti, Carriero, Mariano, Fella, Nanni, Jefferson. Allenatore: Giuseppe Scienza.

Casertana (3-5-2): Crispino; Petta, Silva, Caldore; Longo, D’Angelo, Laaribi, Varesanovic, Paparusso; Starita, Castaldo. A disposizione: Cerofolini, Galluzzo, Clemente, Adamo, Ciardulli, Ciriello, Lezzi, Matese, Origlia, Corado. Allenatore: Ciro Ginestra.

Monopoli-Casertana: Le quote del match

Nettamente favorita dai bookmakers per la vittoria finale è la formazione casalinga, con l’1 quotato a 1.70. Il pareggio tocca il valore di 3.55 e la vittoria della Casertana paga 4.50 la posta scommessa.

Si consiglia la giocata 1+NoGoal.

