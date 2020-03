Domenica 8 Marzo va in scena il match Picerno-Reggina, valido per la 30esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Condividi su

Serie C, Picerno-Reggina: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 8 Marzo va in scena il match Picerno-Reggina, valido per la 30esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

L’esterno di centrocampo del Picerno Walter Guerra, alla vigilia della partita contro la capolista, ha dichiarato: “Ora voglio tenermi stretto un campionato così importante in una società organizzata e con un tecnico che sa valorizzarmi. Contro la Reggina non ci basterà una partita perfetta, servirà anche qualche episodio favorevole. Alla loro classe contrapporremo la nostra voglia di emergere“.

Il difensore amaranto Desiderio Garufo ha fatto il punto sulla situazione della Reggina: “Porte chiuse? Non sono la persona adatta per parlare di questo aspetto. Certamente la mia solidarietà a tutti coloro che si stanno spendendo per aiutare le persone in difficoltà, accettiamo la decisione. Chiaramente dal punto di vista calcistico la cosa ci danneggia visto che nel mese di marzo avremo tre partite in casa, ma il sostegno del pubblico lo avverti anche se non è presente sugli spalti. Vogliamo coronare quel sogno che tutti noi abbiamo in testa sin dall’inizio di questa stagione. Siamo vicini alla conclusione del campionato, ci sono nove finali ed il nostro obiettivo è vincerlo“.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Picerno-Reggina: le probabili formazioni

Picerno (3-5-2): Pane; Zaffagnini, Ferrani, Lorenzini; Melli, Kosovan, Pitarresi, Vrdoljak, Guerra; Esposito, Santaniello. A disp.: Cavagnaro, Priola, Squillace, Vanacore, Fontana, Romizi, Donnarumma, Mancini, Brumat, Cecconi, Nappello, Ruggieri. All.: Giacomarro

Reggina (3-4-1-2): Guarna, Rossi, Blondett, Gasparetto; Garufo, Rolando, Sounas, Rubìn; Rivas, Denis, Reginaldo. A disp.: Farroni, Liotti, Loiacono, Marchi, Bianchi, Mastour, Nielsen, Paolucci, Bellomo, Doumbia, Sarao. All.: Toscano

Le quote e il pronostico del match

La Reggina rimane sempre la favorita in ogni partita: la quota del 2 tocca il valore di 1.65, il pareggio paga 3.65 la posta scommessa, mentre l’impresa del Picerno con l’1 fisso è quotata 5.00.

Si consiglia la giocata 2+NoGoal.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]