Atletico Madrid-Siviglia: probabili formazioni, quote e pronostico

Uno degli incontri validi per la ventisettesima giornata di Liga è Atletico Madrid-Siviglia, che si disputerà sabato 7 marzo alle ore 16:00 allo stadio Wanda Metropolitano.

I padroni di casa dell’Atletico Madrid dopo un periodo di rivalsa hanno commesso un altro passo falso pareggiando in casa del fanalino di coda Espanyol nell’ultimo turno. La lotta per i posti Champions è più agguerrita che mai e ogni passo falso può costar caro. Quindi questo difficile incontro è da vincere assolutamente, in attesa della sfida europea di Anfield del prossimo mercoledì. Negli ultimi cinque incontri di campionato, i colchoneros hanno raccolto due successi, due pareggi e una sconfitta, troppo poco per stare dentro le prime quattro della classe.

Gli ospiti del Siviglia sono in lotta anch’essi per entrare l’anno prossimo nella massima competizione europea per club. Gli andalusi si stanno riprendendo dopo un periodo di appannamento che aveva complicato le cose, ma è ancora troppo poco per stare tranquilli. Portar via anche un solo punto da Madrid è difficile, ma sicuramente non impossibile: servirà comunque una grande prestazione. I nervionenses negli ultimi cinque incontri di Liga hanno totalizzato due vittorie, due pari e un ko.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Siviglia

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; M.Llorente, Ñíguez, Koke, Félix; Correa, Morata

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclík; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Gudelj, Jordan, Vazquez; Suso, En Nesyri, Ocampos

Le quote e il pronostico del match

In vista di Atletico Madrid-Siviglia, i bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa 1.91, il pareggio 3.25 e la vittoria degli ospiti 4.43. Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 a 1.48, l’Over 2.5 a 2.42, l’Under 3.5 a 1.17 e l’Under 2.5 a 1.53. Inoltre, quota Goal a 2.13 e No Goal a 1.65.

L’Atletico storicamente segna e subisce poco, il Siviglia va in gol con regolarità e prende pochi gol: l’1X+Over 1.5 a 1.75 potrebbe rivelarsi una giocata vincente.

