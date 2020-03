Ad Anfield andra in scena la prima partita della 29esima giornata di Premier League tra Liverpool-Bournemouth. Il calcio d’inizio è fissato per le 13.30.

Liverpool-Bournemouth: probabili formazioni, quote e pronostico

Sabato 7 marzo alle ore 13.30 si giocherà nella cornice di Anfield l’incontro Liverpool-Bournemouth, valido per il 29esimo turno di Premier League.

Il Liverpool ha maturato tre sconfitte nelle ultime quattro partite contro Atletico in Champions, Watford in Premier e Chelsea in Fa Cup. Una rarità se si considera che prima della sfida europea avevano perso soltanto due volte in tutte le competizioni. Bisogna ritrovare il feeling con la vittoria, non tanto per un rischio in campionato – già ipotecato con ampio anticipo – quanto per arrivare in piena fiducia alla sfida di ritorno da dentro o fuori contro la formazione del Cholo Simeone.

Dall’altra parte del rettangolo di gioco si schiererà il Bournemouth di Eddie Howe, che si è reso protagonista di un buon pareggio in casa contro il Chelsea di Lampard. Resta l’amaro in bocca per aver concesso la rete della parità al minuto 85, quando la partita sembrava incanalata verso la vittoria. Gli ospiti, 18esimi in classifica, non attraversano un momento di forma eccelsa: sono solo 10 i punti nelle ultime 10 giornate; una media di un punto a giornata che ha comunque permesso ai Cherries di rimanere incollati ai posti che valgono la permanenza nella massima serie inglese. La trasferta ad Anfield sembra priva di speranze, se si tiene conto dello score assolutamente perfetto della squadra di Klopp, che recita 14 successi su 14 partite.

Probabili formazioni di Liverpool-Bournemouth

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

BOURNEMOUTH (4-5-1): Ramsdale; Stacey, S.Cook, Aké, Smith; Fraser, Billing, Lerma, L.Cook, King; Wilson

Quote e pronostico del match

Nei vari bookmakers, per Liverpool-Bournemouth il segno 1 si trova a quota 1.25, l’X a 5.50 e il 2 a 11.00. Il No goal è a 1.70 e viene ritenuto più probabile del Goal a 2.00. Ancora più sbilanciate le giocate Under ed Over 2.5, rispettivamente a 1.55 e 2.30.

L’X2 a 3.95 è un rischio che potrebbe pagare, visto l’impegno decisivo che dovrà affrontare il Liverpool in Champions.

