Barcellona-Real Sociedad: probabili formazioni, quote e pronostico

Uno degli scontri della ventisettesima giornata di Liga è Barcellona-Real Sociedad, in programma sabato 7 marzo alle ore 18:30 al Camp Nou.

Il Barcellona è reduce dal brutto stop pattuito in casa degli eterni rivali del Real Madrid e ha necessità assoluta di ripartire al più presto con una vittoria. Il ko del Clasico non ci voleva proprio e con sé ha portato strascichi di probabili frizioni fra la squadra e mister Setién, già presenti da alcune settimane come hanno riportato nei giorni scorsi alcuni giornali spagnoli. Ma ora bisogna pensare solo al campo per tornare al successo e scacciare di torno le voci di crisi interna. Negli ultimi cinque incontri, i blaugrana hanno collezionato quattro vittorie e un ko.

Dall’altra parte del campo troviamo una Real Sociedad che è desiderosa di tornare in Champions League e che da inizio stagione lotta per le posizioni di vertice. Trattasi di una squadra giovane e ben allenata che può continuare a stupire di settimana in settimana, nonostante la folta concorrenza che vi è per il terzo e quarto posto. L’ultimo periodo è molto positivo e parla di quattro successi e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in campionato, a cui va ad aggiungersi il pass strappato per la finale di Copa del Rey dove la Erreala affronterà i rivali baschi dell’Athletic Bilbao.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Sociedad

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Rakitic; Vidal; Griezmann, Messi

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Monreal; Odegaard, Zubeldia, Merino; Oyarzabal, Isak, Januzaj

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in Barcellona-Real Sociedad la vittoria dei padroni di casa quota 1.35, il pareggio 5.35 e la vittoria degli ospiti 8.25. Poi abbiamo l’Over 1.5 a 1.13, l’Over 2.5 a 1.41, l’Under 3.5 a 1.74 e l’Under 2.5 a 2.85, oltre al Goal fissato a 1.66 e il No Goal a 2.18.

Ci si aspetta una forte reazione dei catalani e una partita ricca di Goal: perciò l’1+Over 2.5 a 1.70 rappresenta una quota molto interessante.

