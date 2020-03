Analisi del match valido per la 29esima giornata di Premier League, Arsenal-West Ham, in programma sabato 7 marzo alle ore 16:00.

Condividi su

Arsenal-West Ham: probabili formazioni, quote e pronostico

Analisi del match valido per la 29esima giornata di Premier League, Arsenal-West Ham, in programma sabato 7 marzo alle ore 16:00, che si giocherà presso l’Emirates Stadium.

È forse questo uno dei match più attesi di questo weekend di Premier League, il derby tra Gunners ed Hammers. A entrambe le squadre, per motivi diversi, la classifica non sorride.

I padroni di casa dell’Arsenal sono in cerca di nuovi stimoli, per risanare una stagione fallimentare sin qui, dato il valore della propria rosa. Viene quasi imbarazzante – e si stenta a credere – dire che l’Arsenal, dopo ventotto gare di campionato disputate, si trova al decimo posto in classifica con 37 punti. La squadra di Arteta ha lasciato troppi punti lungo la strada, anche se ultimamente è sembrata avere un piglio diverso, come dimostrano le due vittorie consecutive ottenute dopo i blandi tre pareggi consecutivi precedenti. Salvare la stagione ancora si potrebbe, raggiungendo un piazzamento europeo che al momento dista cinque punti. Crederci e riuscirci dipenderà solo dai Gunners.

Situazione ancor più difficile, invece, quella in cui si trovano gli ospiti del West Ham, impegnati in un’estenuante lotta salvezza. Troviamo infatti tre squadre che potenzialmente si trovano tutte al terzultimo posto in classifica con 27 punti: Bournemouth, Watford e West Ham appunto. Gli Hammers arrivano alla sfida dopo una vittoria, ma servirà dare continuità da qui alla fine a questo risultato, per non retrocedere. Moyes è sempre in discussione e non può permettersi errori. In più, per questo match non avrà a disposizione pedine importanti come Yarmolenko, Fredericks, Wilshere e Soucek.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Arsenal-West Ham

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, Luiz, Saka; Ceballos, Xhaka; Pépé, Ozil, Aubameyang; Nketiah

Allenatore: Mikel Arteta

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Ngakia, Diop, Ogbonna, Cresswell; Noble, Rice; Bowen, Fornals, Antonio; Haller

Allenatore: David Moyes

Quote e Pronostico del Match

In Arsenal-West Ham la vittoria dei padroni di casa è fortemente consigliata dai bookmakers, con l’1 a 1.50. L’X lo vediamo a 4,50, mentre il 2 a 5.50. L’Under 2.5 è quotato a 2.50, mentre Over 2.5 a 1.50.

Proprio l’Over 2.5 è la giocata che vi consigliamo, aspettandoci un derby spettacolare e ricco di gol.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]