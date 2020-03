Condividi su

Burnley-Tottenham: probabili formazioni, quote e pronostico

Analizziamo il match che andrà a chiudere il sabato di Premier League in questa 29esima giornata: si tratta di Burnley-Tottenham, in programma sabato 7 marzo alle ore 18:30, presso lo stadio Turf Moor.

Sarà un match dal profumo d’Europa quello che andrà in scena tra Clarets e Spurs. Se i londinesi devono – per la loro storia recente – credere ancora ad un piazzamento Champions, per i padroni di casa è più che mai lecito sognare l’Europa League.

Il Burnley arriva a questa sfida dopo un momento che è da considerarsi positivo. L’ultima loro sfida ci racconta di un pareggio, ma le due precedenti son state vittorie. Al nono posto, con 38 punti, la squadra di Sean Dyche sta disputando una grande stagione. La distanza con gli avversari di giornata è di soli due punti, mentre la qualificazione all’Europa League è distante quattro lunghezze. Indisponibili, per questo match, Gibson e Barnes; tornano in gruppo invece Lowton e Gudmundsson.

Un’inversione di tendenza è quella che servirà invece al Tottenham di José Mourinho, per tentare ancora di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Settimo in classifica e a quota 40 punti, gli Spurs si trovano a cinque punti di distanza dal quarto posto, occupato dal Chelsea a 45 punti. A preoccupare, però, sono le due sconfitte di fila riportate nelle ultime due partite giocate, oltre ad una terza pattuita in FA Cup. Complici i numerosi e laceranti infortuni di Kane, Sissoko, Son e Sessegnon, con anche Lloris e Foyth in dubbio, la strada per Mou sarà tutta in salita. In vista di questo match, il tecnico pensa ad un 3-5-2 con Alli sulla linea dei centrocampisti.

Le probabili formazioni di Burnley-Tottenham

BURNLEY (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Rodriguez

Allenatore: Sean Dyche

Tottenham (3-4-3): Lloris; Davynson, Alderweireld, Tanganga; Aurier, Lo Celso, Winks, Davies; Lamela, Moura, Bergwijn.

Allenatore: José Mourinho

Quote e pronostico del match

In vista di Burnley-Tottenham, le quote dei bookmakers fotografano il sostanziale equilibrio alla vigilia dell’incontro: L’1 è a 2.70, l’X a 3.25, mentre il 2 è a 2.75. L’Under 2.5 lo troviamo a quota 1.75, con l’Over 2.5 invece fissato a 1.90. Infine troviamo il Goal a 1.60 e il No Goal a 2.20.

Proprio il Goal è ciò che vi consigliamo di giocare, viste due difese non proprio impermeabili unite a un attacco discreto come quello di casa e quello più pimpante dei londinesi.

