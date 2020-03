Condividi su

Serie A, Sampdoria-Verona: probabili formazioni, quote e pronostico

Una delle gare da recuperare della 26esima giornata di serie A è Sampdoria-Verona, che verrà disputata domenica 8 marzo alle ore 15.00 allo stadio Marassi. L’arbitro del match sarà Paolo Valeri.

La Sampdoria non gioca una partita ufficiale dall’ormai lontano 16 febbraio, dapprima che giungesse l’emergenza Coronavirus con conseguente rinvio dei match con Inter prima e appunto Verona poi. Ultimo match giocato che è coinciso con un ko casalingo dolorosissimo, un 1-5 umiliante subito per mano della Fiorentina di Iachini. Urge ritrovare la vittoria e scacciare i fantasmi della zona retrocessione, allontanando il Genoa, diciottesimo in classifica con una partita in più all’attivo e distante un solo punto. I blucerchiati, al fine di centrare i tre punti, non potranno fare affidamento sul sostegno del popolo doriano, ulteriore grattacapo che si va ad aggiungere per una formazione che ha conseguito la scarsa media punti casalinga di 1 punto a giornata.

Il Verona si presenta a Genova con la mente libera da problematiche di classifica: i 35 punti ottenuti fanno dormire sonni tranquilli agli scaligeri, che possono addirittura tentare la rincorsa ad un posto in Europa distante sole quattro lunghezze, nonostante due partite in meno giocate rispetto al Napoli sesto in classifica. La squadra di Juric non perde da ben nove gare, una striscia impressionante se consideriamo il livello delle avversarie affrontate, fra le quali si annoverano Milan, Juve e Lazio. In casa di una Samp bisognosa di punti ma tutt’altro che in stato di grazia, l’obiettivo è quello di inanellare il decimo risultato utile consecutivo facendo leva ancora una volta su un’ottima difesa, che con soli 24 gol subiti è la terza meno battuta del torneo.

Probabili formazioni di Sampdoria-Verona

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Kumbulla; Adjapong, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Quote e pronostico del match

Nei vari bookmakers, possiamo notare quote piuttosto equilibrate per quanto riguarda l’esito finale di Sampdoria-Verona. La vittoria della squadra di casa si trova a quota 2.65, il pareggio a 3.15 e la vittoria esterna a 2.80. Il segno Goal lo troviamo a 1.84, mentre il No Goal è a 1.86. L’Over 2.5 si attesta a quota 2.20, l’Under 2.5 invece a 1.63.

Il segno 1 potrebbe essere una giocata vincente: il Verona prima o poi dovrà commettere qualche passo falso e chissà non sia questo il caso.

